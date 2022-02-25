人事變動｜張迎春、王曉分別出任湖南、陝西副省長

中共二十大前夕，地方人事再有調整。周五（25日）上午，湖南省十三屆人大常委會第二十九次會議經過表決，決定任命張迎春為湖南省副省長。同日上午，陝西省第十三屆人大常委會第三十一次會議在西安召開，經表決，決定任命王曉為陝西省人民政府副省長。



張迎春是一名女性幹部，官方履歷顯示，張迎春1970年11月出生，湖南長沙縣人，曾長期在長沙工作，2007年任長沙市雨花區區長，2008年任長沙市開福區委書記，2012年任長沙市委常委，次年任副市長。

張迎春。（北京青年報社）

2017年，張迎春歷任長沙市常務副市長，湖南湘江新區黨工委副書記、管委會主任等職，2019年2月調任湘潭代市長，3月當選為市長。據悉，張迎春是湘潭史上首位女市長。2021年7月，張迎春任湘潭市委書記。2021年11月，在湖南省委領導班子換屆中，她當選為湖南省委常委。

另一方面，公開履歷顯示，王曉1968年5月生，山東棗莊人，1986年進入中國科技大學工程熱物理系學習，大學期間曾擔任全國學聯副主席。1991年畢業後曾任職青島高科技工業園管委會等單位。

王曉。 （新京報）

1995年3月，王曉任共青團青島市委副書記，1995年11月任共青團青島市委書記。1997年12月，王曉任共青團山東省委副書記，2000年10月調任共青團中央青工部副部長，2002年12月任部長。2003年7月，他出任共青團中央書記處書記。2009年1月，王曉任共青團中央書記處常務書記，晉升副部級。2013年5月，王曉調任青海省委常委、副省長，2015年5月，他卸任副省長，任西寧市委書記，西寧（國家級）經濟技術開發區黨工委書記至2020年12月調任陝西。

此前相關訊息顯示，王曉已任陝西省政府黨組副書記。2020年12月，王曉由青海省委常委、西寧市委書記跨省任陝西省委常委、宣傳部部長。