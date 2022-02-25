大灣區｜廣州地鐵將東延深圳　時隔一年官方再提建設「廣深地鐵」

廣州市南沙區日前舉行廣州南沙粵港澳全面合作示範區建設成效新聞發布會，會上提到南沙區將建設地鐵22號線東延線，與深圳地鐵18號線對接，讓廣州民眾可乘地鐵前往高鐵光明城站。

內地傳媒報道，該條地鐵線路代表時隔一年後，官方再次披露建設「廣深地鐵」建設的消息。



據報道，南沙區住建局相關負責人在新聞發布會介紹，「十四五」期間南沙區將強化與粵港澳大灣區東岸城市快速直連，透過建設地鐵22號線東延線，填補南沙區與深圳之間的城市軌道空白，並提前開展穗深通道方案研究，增加南沙與大灣區東岸的跨江通道。

廣州地鐵22號線將建設東延線，連接深圳。（微博）

負責人指，近年來，按照「做實大灣區交通中心，協同帶動大灣區功能中心、服務中心建設」發展思路，南沙區不斷加快外暢內聯交通基礎設施建設。

報道稱，差不多整整一年前，廣州舉行《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布兩周年系列發布之廣州市推進全球重要交通樞紐建設情況發布會，會上廣州市規劃和自然資源局副局長姜莉透露，廣州地鐵22號線將延伸至深圳，是官方首次確認該地鐵線的南延走向。

但其後相關消息並沒有太多提及，即使在去年10月公布的《廣州市交通運輸「十四五」規劃》，也只是明確廣州地鐵22號線南延線是《規劃》中的9條策劃地鐵線路之一，並僅表示其為會涉及廣州番禺廣場至東莞長安步行街一段，未有明確提及深圳的部分。