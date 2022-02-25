烏克蘭局勢｜中國記者駕車闖關　烏軍端槍指稱「誰放你過來的？」

自俄羅斯周四（24日）發起特別軍事行動，烏克蘭全境進入戰時狀態。官媒新華社資深記者魯金博曾有兩次入烏報道的經歷，戰事爆發後，他在沒飛機、沒長途大巴下，一路駕車闖關，深夜抵達烏克蘭首都基輔。期間，他遇上炸橋封路，甚至被烏克蘭士兵端槍指稱「誰放你過來的？」惟他都一一克服，最終與同事會合。



據魯金博描述，作為第一路增援記者，他一開始搶到一張長途大巴車票，惟一小時後就被告知邊境已關閉，所有長途車取消。從白俄羅斯首都明斯克到烏克蘭基輔約550公里，導航顯示開車需要近8個小時。深知亂局下沒章法可循的他，決定立即起行，攜相機等設備到邊境闖關。

當時白俄羅斯關卡的工作人員告知，烏克蘭正在打仗，拒絕讓他過去。魯金博隨即把駐白俄羅斯記者證、駐俄羅斯記者證、護照、出差證明、汽車證件等一一出示，並稱在基輔的同事已累病，急需他去幫忙。

過境點中，烏克蘭一側空無一人。 （新華社）

工作人員繼續勸他指前面主幹道橋面都被炸了，就算想去也到不了基輔。但魯的意志堅定，對方只好無奈答應放行，並特意和他我握手告別，祝其工作順利。魯金博忐忑地開到烏克蘭一側關卡，但只見燈光卻不見人。此時，兩輛白俄羅斯大貨車正巧路過，向魯表示：「都自助唄！」

之後，魯金博一路狂飆，卻發現導航上顯示的路沒了，下車一看才知遇上剛才工作人員所指的被炸斷的橋。摸索着找路的他正好幾名遇到幾名在戶外聊天的老大爺，得知他想去基輔，他們驚訝表示想繞路可穿樹林，開30公里，「過去也是戰區，你去幹啥」。幸好，此時一輛汽車從樹林開出，司機為他指了一條路。

跨河主幹道大橋被炸毀。 （新華社）

繞開斷橋開上主幹道後，魯金博開始不時碰到坦克等，讓他心裏有了底。待快到切爾尼戈夫時，魯金博第一次遇到哨卡的攔截，烏克蘭士兵短暫檢查後便放行。可是，到了岔路口，兩個人正趴在地上被檢查，此時逾10個身穿迷彩服的士兵衝上來用槍指向他，要求他停車、熄火，並連番質問：「誰放你過來的？你是怎麼過來的？橋斷了，你從哪裡來？沒人攔截你嗎？」

幸好這只是虛驚一場，士兵們核實好證件後就再次放行，還表示他們和中國是友好的。不過驚險事一單接一單，在一間加油站，魯金博突然見到三支步槍從門口探入，嚇出一身冷汗，後來才知只是3名進來買煙的年輕警察，其中一人見他沒有當地貨幣，還主動送其電話卡，他則給了對方5美元（約39港元）表示感謝。警員又表示，會留下來守衛家園。

最後，經過又一個關卡後，魯金博終於與帶病的同事會合。他表示，希望衝突能早日平息，當事方可談判解決問題，讓百姓生活重回正軌。