烏克蘭局勢｜訂好機票卻驚聞空襲警報　旅居台生歸家路遙撤往波蘭

俄羅斯對烏克蘭開戰，台灣仍有9名留學生仍在烏克蘭，其中1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、6名刻正前往安全地區或國家。其中一名正在前往波蘭的旅烏台生，原本已訂好2月28日返台機票，沒想到卻突然空襲警報，但他表示，目前人在西北部羅夫諾，準備搭上台灣的撤僑巴士，撤離到波蘭後就準備返台。
根據台灣教育部駐俄羅斯代表處教育組2月24日更新目前在烏克蘭12名留學生最新狀況，其中3名已於2月24日返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、6名刻正前往安全地區或國家。
一名正在前往波蘭避難的旅烏台生Simon表示，自己原本原打算與3名台生一起返台，不過有文件漏拿，2月24日正要返校領取，也已訂好2月28日的返台機票，結果就突然空襲警報，必須開始撤離。
Simon說，原本2月24日是一行人開車，突然接到剛好有撤僑巴士，因此現在暫時在西北部羅夫諾投宿，等待撤僑巴士帶上大家後，撤離去波蘭後，再安排返台。目前身邊除了同為在烏克蘭的台籍留學生，也有在當地經商的旅烏台人。
他也提到，目前就是在基輔實施宵禁，然後往西部的第一個大城前塞住了，且過去從基輔到這城只要兩小時車程，但現在連城還沒進，就已經卡了四小時。而現在是當地時間清晨5時，外頭黑漆漆，烏克蘭重點城市正在宵禁，目前的所在位置，也完全沒有路燈。
台灣教育部對此表示，目前駐俄羅斯教育組持續密切洽繫留學生，轉知當地情勢發展，並提供必要協助。
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