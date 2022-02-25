城鄉差距縮小且互聯網適老化改造推動　中國網民規模已突破10億人

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在周五（25日）發布第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》，其中提到截至2021年12月，中國網民規模已達10.32億人，較2020年12月增長4296萬人，互聯網普及率為73.0%。



報告指出，2021年中國網民總體規模持續增長，一方面是城鄉上網差距繼續縮小，現有行政村已全面實現「村村通寬帶」，貧困地區通信難等問題得到歷史性解決。數據顯示，中國農村網民規模為2.84億人，農村地區互聯網普及率為57.6%，較2020年12月提升1.7個百分點，城鄉地區互聯網普及率差異較2020年12月縮小0.2個百分點。

國網民規模已達10.32億人，較2020年12月增長4296萬人。（視覺中國）

另一方面是老年群體加速融入網絡社會。得益於互聯網應用適老化改造行動持續推進，老年群體連網、上網、用網的需求活力進一步激發。截至2021年12月，中國60歲及以上老年網民規模達1.19億人，互聯網普及率達43.2%。老年群體與其他年齡群體共享信息化發展成果，能獨立完成出示健康碼／行程卡、購買生活用品和查找信息等網絡活動的老年網民比例，也已分別達69.7%、52.1%和46.2%。

報告又提到，中國網民的互聯網使用行為呈現新特點，例如人均上網時長保持增長。截至2021年12月，中國網民人均每周上網時長為28.5個小時，較2020年12月提升2.3個小時，反映互聯網已深度融入人民日常生活。此外，上網終端設備使用更加多元。雖然中國網民使用手機上網的比例為99.7%，手機仍是上網的最主要設備，但仍有一部分會同時使用台式電腦、筆記本電腦、電視和平板電腦上網，比例分別為35.0%、33.0%、28.1%和27.4%。