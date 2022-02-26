2022春運｜鐵路春運圓滿結束　發送旅客2.53億人次同比增長16%

下稱國鐵集團發布消息，指2月25日為期40天的2022年鐵路春運已經圓滿結束，並順利實現「平安春運、有序春運、溫馨春運，讓旅客體驗更美好」的目標。

數據顯示，全國鐵路共發送旅客2.53億人次、同比增長16%，國家鐵路發送貨物4.2億噸、同比增長1.4%，安全優質開行冬奧列車1205列，全國363家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數達到22天。



國鐵集團運輸部相關負責人介紹，今年春運，鐵路部門統籌做好春運和疫情防控、冬奧運輸、重點物資運輸保障等工作，全力服務人民群眾平安有序出行、溫暖過冬和國民經濟平穩運行，圓滿完成各項春運任務。

包括有確保旅客平安健康有序出行，春運期間全路日均開行旅客列車8498列，又推出多項便民服務新舉措，充分滿足保障旅客出行和疫情防控的雙重需要。二是優質高效完成冬奧運輸服務保障任務，1月21日冬奧運輸啟動以來，至春運結束2月25日，共開行冬奧列車1205列，其中開閉幕式專列9列，冬奧列車服務品質贏得各國運動員和賽事工作人員的高度贊譽。

第三是電煤等重點物資運輸保障有力，中歐班列、西部陸海新通道班列開行持續增長。春運期間，加強電煤保供運輸組織，針對服務冬奧會的冀北地區23間電廠給予重點保供，實現全國363間鐵路直供電廠存煤可耗天數18天以下的動態清零，平均可耗天數達到22天以上。同時，加強節日物資和防疫物資運輸，糧食、農副、食品、鮮活、醫藥裝車同比增長11.4%，以及加強中歐班列和西部陸海新通道班列組織，中歐班列開行列數同比增長6%，西部陸海新通道班列發送貨物同比增長40%，有力保障國際產業鏈供應鏈穩定。