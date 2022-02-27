烏克蘭局勢｜中國大使否認已離基輔　回應暫不撤僑：不具安全條件

俄烏情勢緊張，中國駐烏克蘭大使范先榮周日（27日）以影片形式發表致全體在烏中國同胞信，信中否認中國大使已撤離，強調自己還在基輔，又指「中國大使永遠不可能拋下自己的同胞不管，先顧自己的安危。這不是中國大使的風格，不是中國共產黨人的風格」。



范先榮表示，今天，有中國同胞打電話問使館，「聽說，咱們大使已經跑了，不在基輔了。請問，這是真的嗎？」所以，今天他專門和大家視像見面，「讓你們親眼看到，中國大使還在基輔，還在與廣大的同胞們共同面對當前這段特殊困難的時期」。

他表示，當前烏克蘭安全形勢確實困難了，且每天還在出現新的情況。這幾天，他們與大家一樣，不斷地聽到警報聲、爆炸聲、槍炮聲，一次次地躲進地下室。「這樣的場景過去我們只在電影中看過，估計還很少有人親身經歷過。」

▼俄烏戰況持續▼



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他說，接下來的一段日子，估計形勢還會進一步惡化。目前，烏俄交戰雙方激烈較量還在持續，還會有許多難以預測的變化。一些當地民眾面對國家目前遭遇的這種危難局面，會焦急衝動，會對他人的反應更加敏感，可能比平時容易做出極端舉動。「因此，我們面臨的安全風險很多。這一點大家一定要清楚。」

范先榮指，面對這些危險和挑戰，誰都有些害怕和擔心，使館的外交官也一樣。他讓同事們不要過分擔心，要嚴格遵守各項安全防範規定，一切以自身的安全為首，盡量不要外出。聽到警報聲盡量到最近的避難所躲避，不要在窗戶附近停留，盡量不要開亮燈，也不要與當地人爭執，更不要出於好奇心拍這拍那，尤其是要遠離所有與軍事有關的人和設施。要嚴格遵守當地發布的安全提醒和作出的有關規定，宵禁期間千萬不要外出，等等。

他呼籲，上述這些個「不要」，他也想留給在烏的所有中國同胞。「這個時候，千萬不要有什麼僥幸心理，誰遵守得好，誰就會更加安全。希望人人都歲月靜好，平安無事！」

范先榮透過影片向在烏中國人發表講話。（影片截圖）

他續指，這幾天，他接到的中國國內指示最多的就是囑咐要保護好同胞。中國使館絕不會置大家的安危於不顧。當前很多人都想回中國，「確實，當今天下，放眼全球，只有中國最安全」，但可以明確是，只要安全條件具備，大家的安全有保障，就會作出適當的安排。「但總得條件夠了才行。撤本來就是為了安全，如果途中遭遇到危險，這就與初衷和目的不符。」

他解釋道，目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍之間正在進行交戰。宵禁令一個又一個不斷。在這種情況下，怎麼可能確保安全？所以一定要等安全了再走。但等待不是被動的，哪個地方具備條件，哪種方式最為安全，就會去做。

范先榮表示，目前，烏克蘭人民很困難，也很難受。這種心情換了任何一個國家，都一樣。我們要理解他們的這種心情，不能刺激他們。中國對烏的政策一向是友好的，尊重烏的獨立、主權和領土完整，希望烏保持和平穩定，希望通過政治談判解決當前的危機。