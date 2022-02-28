疫情｜內地增87宗本土確診深圳佔30宗　逾130陽性個案由香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（27日）內地新增本土確診病例87宗，其中深圳有30宗；另新增本土無症狀感染者53宗。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有73宗，北京有14宗，上海有43宗，四川、江蘇也分別錄得1宗。



內地新增本土確診病例方面，廣東40宗，其中深圳市30宗、東莞市10宗；內蒙古11宗，均在呼和浩特市；廣西11宗，均在防城港市；天津9宗，其中濱海新區7宗、東麗區1宗、北辰區1宗；湖北5宗，均在武漢市；山西4宗，其中太原市2宗、晉中市2宗；黑龍江4宗，其中牡丹江市3宗、黑河市1宗；雲南2宗，均在臨滄市；遼寧1宗，在葫蘆島市。

本土無症狀感染者方面，廣東25宗，其中東莞市18宗、深圳市6宗、廣州市1宗；雲南21宗，其中臨滄市17宗、紅河哈尼族彝族自治州3宗、德宏傣族景頗族自治州1宗；黑龍江3宗，均在黑河市；天津1宗，在濱海新區；山西1宗，在晉中市；上海1宗，在嘉定區；四川1宗，在綿陽市。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、惠州、汕尾、東莞、中山、江門等，一共有73宗。

北京方面，昨日新增14宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有43宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。

四川方面，昨日也新增1宗境外輸入無症狀感染者來自香港，在成都市。江蘇則新增1宗境外輸入確診病例來自香港。