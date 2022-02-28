國務院免去徐英偉民政事務局局長職務

據官方新華社周一（28日）報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的建議，國務院2022年2月24日決定：免去徐英偉的香港特別行政區政府民政事務局局長職務。

【徐英偉簡介】



徐英偉畢業於加拿大渥太華大學，2006年加入民建聯，加入政府前任職本港銀行界。2008年，時任特首曾蔭權引入副局長及政治助理，年僅31歲獲任命為民政事務局局長曾德成的政治助理，並放棄加拿大護照。2015年，曾有傳徐英偉因未能晉升而意興闌珊，向局長辭職打算重返民建聯任總幹事，但最終獲挽留，至2017年林鄭月上任特首，晉升為勞工及福利局副局長，夥拍羅致光。

2020年4月，港府高層大地震，原民政事務局局長劉江華遭撤換，徐英偉頂上黨友空缺，成為歷來最年輕的問責局長，也是首名政助出身的問責局長。

在林鄭月娥競選期間，徐英偉（左四）上載一眾政治助理與林鄭齊齊飲西洋菜湯的照片，左三是陳百里。(徐英偉facebook)

2019年香港第五波疫情期間，深圳市前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民在2022年1月3日於灣仔灣景中心的一家西班牙餐廳內舉辦生日派對，並有包括香港立法會議員、多位首長級官員和政府機構人員在內的逾百人出席，民政事務局局長徐英偉名列其中。因有參與者在出席派對後確診，導致多人被送往竹篙灣檢疫中心接受防疫隔離。

事件引發巨大爭議，及至1月31日，徐英偉發聲明表示，已向行政長官提出請辭，並計劃於今日離任。他稱疫情爆發情況下，作為抗疫官員未能以身作則，於1月3日在出席宴會時有失當行為，「我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職。」

特首林鄭月娥同日舉行記者會，公布「洪門宴」事件調查結果，指徐英偉沒有使用「安心出行」程式，宴會上亦無戴口罩。她批評徐英偉警覺性嚴重不足，有違守則，當日已接受徐英偉辭職，並建議中央免除其職務。