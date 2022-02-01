徐英偉辭職｜副局陳積志甩身或坐正　妻神隱30年曾是大台花旦

徐英偉因「洪門宴」派對風波辭任民政事務局局長，政界關注現屆政府任期只餘5個月下，其繼任人選安排。特首林鄭月娥於昨日（1月31日）記者會中，只說問責制下若局長未能履職，一般由副局長署任。

現任民政局副局長陳積志亦有參加洪門宴，曾為政治敏感度不足致歉，但因為逗留時間短，無須受紀律處分，現時由他署任局長職務，或有機會坐正。陳積志出身公務員系統，過去作風不算高調，不過其妻子黃造時，是上世紀八十年代曾經當紅的影星。



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署任民政局長妻為息影女星黃造時

民政事務局局長是《基本法》第四十八條（五）之下的主要官員，特首只能「提名」，最終任命權在於中央，因此這相當視乎林鄭於建議免去徐英偉職務時，有沒有一併提名新的局長人選。不過無論如何，現屆政府任期只剩5個月，陳積志確實有一定的「坐正」機會。

陳積志於1983年加入香港政府政務職系，曾於多個政策局及部門工作，包括前文康市政科、警察總部、前民意匯集處、前政務總署、香港駐三藩市經濟貿易辦事處、前公務員事務科、前保安科、大學教育資助委員會、前工務局、前環境運輸及工務局、發展局、民政事務局及民政事務總署。陳於2011年晉升首長級乙級政務官，出任民政事務總署副署長，於2017年8月獲委任為民政局副局長。

陳積志任官生涯中，除今次「洪門宴」派對外，未見有特別為人所知的事件。相對之下，陳的妻子、息影電視藝員黃造時，可能對相對年長一輩港人而言，知名度更高。

黃造時婚後生活低調

黃造時為八十年代無綫電視當紅演員，較令人印象深刻的角色為《射鵰英雄傳》系列劇集中的的華箏公主，演出獲得不少好評；另她於《新紮師兄》飾演張偉杰（梁朝偉飾）的其中一名女友。黃亦主演1982年劇集《愛情安歌》，該劇主題曲《那天再重聚》的其中一個版本，由黃造時與蔡楓華合唱。電影方面，許氏三兄弟出品的電影《摩登保鑣》中，扮演要角阿珍。黃於八十年代末淡出娛樂圈，與陳積志婚後生活低調，被指神隱近30年，近年曾有娛記追訪兩夫婦，女方竟否認自己是黃造時。

根據陳積志的利益申報，黃造時為家庭主婦，黃擁有一個灣仔區的物業。記者得知該單位位於跑馬地，市值約2,300萬元。夫妻兩人報住跑馬地另一個住宅，市值半億元，該單位由一有限公司持有，兩人並無股權亦非出任該公司董事。

陳亦申報與妻子共同擁有一間名為「新金豐發展有限公司」的私人有限公司，作投資持有用途。記者得知該公司由陳與黃各佔一半股權，該公司有至少3次的投資物業經驗，單位已悉數出售，包括兩個西半山單位及一個清水灣無線電視城旁一個單位，整體帳面大致平手。反而，黃造時以個人名義曾於1992年，以253.8萬元購入西半山干德道一個住宅，於2009年8月以890萬元轉售，帳面獲利636.2萬元。

政助張俊樂料至少完成任期

另一邊廂，建制派內部亦相當關注現時的民政局局長政治助理張俊樂，會否與徐英偉「共同進退」一同離任。同屬民建聯成員的張俊樂，於去年3月獲徐英偉邀請後，加入民政事務局。

不過有熟悉兩人的民建聯中人私下表示，相信張俊樂未必會一併離任，據悉民建聯高層亦不希望一下子有兩人離開政府問責團隊，「至起碼做完餘下幾個月任期吧」。