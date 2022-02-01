徐英偉辭職｜一場宴會掀4大政治勢力消長　左派、梁營齊中箭

把15名政府官員和20名建制派立法會議員捲入政治風眼的「洪門宴」事件，結局終於揭盅，被特首林鄭月娥形容為「尤其失望」的民政事務局局長徐英偉，「承擔責任」主動請辭，中央雷厲風行接納辭職，為港官問責文化揭開新一頁。而客觀效果上，今次事件的結局，亦無形中牽動香港四股政治力量的消長，徐英偉黯然下台的背後，隱藏着一幅偌大而錯綜複雜的政治格局大圖畫。



第一股政治力量：傳統建制派

眾所周知，徐英偉出身自傳統建制第一大黨民建聯，不僅是黨內明日之星，更是民建聯在行政機關內最具資歷的高官，當下同黨同齡的許正宇2020年出任財經事務及庫務局局長時，他已在「熱廚房」打滾了12年，幾乎成為民建聯參與政府管治的標記之一。徐英偉遭問責下台，不管怎麼說，對民建聯也是一大打擊。

徐英偉離職，意味着民建聯在管治班子內的版圖縮減。（資料圖片/吳倬安攝）

本來，民建聯的問責官隊伍共有7人（其他為財經及庫務局局長許正宇、政制及內地事務局副局長胡健民、商務及經濟事務局副局長陳百里、政務司司長政治助理蕭嘉怡、民政事務局政治助理張進樂和財經及庫務局政治助理葉俊廉），徐英偉離職，意味着民建聯在管治班子內的版圖縮減。當然，從曾德成、劉江華到徐英偉的脈絡來看，下屆政府的民政局長之職，不排除重回民建聯手上，但畢竟存在變數。

事實上，今次「洪門宴」事件不僅民建聯受衝擊，整個傳統建制派亦受震盪，事件主角港區全國人大代表洪為民，盛傳連任路斷；其他被牽連者，亦不乏傳統建制派中人，當中包括立法會議員、青年組織主席、中企高層、港區人大等，令傳統建制陣營整體聲勢受挫。

第二股政治力量：梁營

今次「洪門宴」事件中，共有三名官員「受罰」，除了徐英偉需主動請辭，還有發展局政治助理馮英倫和創新與統籌辦事處副總監馮浩賢遭「口頭警告」，後兩者中又以馮英倫的情況最為「頭痛」。據林鄭所指，馮英倫於宴會上長時間逗留逾4小時，直至午夜才離開，而馮英倫聲稱自己「飲了酒，記憶比較模糊」，已記不清有沒有在非飲食期間除下口罩。「飲了酒，記憶模糊」這句描述，馬上成為坊間談論焦點之一。

發展局政治助理馮英倫。（資料圖片/鍾偉德攝）

馮英倫本為梁振英擔任行會召集人期間的公務助理，梁入主禮賓府後，一度轉投私人機構，直到2014年，時任發展局政助何建宗捲利益衝突風波辭職，馮英倫「冷手執個熱堆」替補入局，被視為「梁營」一份子。政圈中人估計，今次事件對馮英倫的未來仕途或有影響。

此外，洪為民一直被指是全國政協副主席梁振英的忠實支持者，被媒體形容為「梁粉」，故政界人士認為，今次事件也是對「梁營」的一記打擊。

第三股政治力量：AO黨

政治實力此消彼長，外間有種說法，今次事件令傳統建制派和梁營受挫，一直相對較「循規蹈矩」的政務官系統，或許能挽回少許常被訴病「不做事」的頹勢。雖然遭口頭警告的創新辦副總監馮浩賢也是AO出身，但畢竟未到局長級數，而今次涉事的兩名局級官員徐英偉與許正宇，都是政黨成員，其他AO出身的問責局長如聶德權、邱騰華等，沒有一人牽涉其中，對比強烈，且聶、邱二人更一度兼任徐與許的局長職務，令這種比照更為突出。

未來5個月暫代民政局長職務的副局長陳積志，本身亦是資深政務官。(資料圖片/政府新聞處)

無巧不成話，未來5個月暫代民政局長職務的副局長陳積志，本身亦是資深政務官，同樣有出席「洪門宴」，結局卻與徐英偉截然不同。政界人士指，陳積志若在這5個月表現不俗，將來或有望更上一層樓，提高了仕途爬升的本錢。

第四股政治力量：紀律部隊

自2019年後，紀律部隊成為「支持港府管治的中流砥柱」，政治力量迅速提升，先是入境事務處處長曾國衞獲破格任命為政制及內地事務局局長，隨後警隊出身的李家超爆冷接替張建宗出任政務司司長，鄧炳強由警務處處長搖身一變為保安局長，一下子「從軍」成了「從政」的快途，紀律部隊如日方中。然而，今次「洪門宴」事件中，多個紀律部隊首長捲入風眼，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏、海關前關長鄧以海，其中區嘉宏更有「前科」，去年中被揭違反「限聚令」，出席「恆大飯局」後曾稱，會「深切反省，日後定必加倍警惕」，豈料今次「洪門宴」又中招，連「安心出行」都無嘟，本來被認為是「落鑊」官員之一。

入境事務處處長區嘉宏去年中被揭違反「限聚令」出席「恆大飯局」後，今次「洪門宴」又中招。（李資料圖片/澤彤攝）

結果，調查報告指區嘉宏只是到場15分鐘，並一直在餐廳外站着聊天，沒有紀律問題。區嘉宏「甩難」，充其量日後在食環署調查中再被發告票罰款，而其他紀律部隊首長更一概毋須紀律處置，全數人避過「洪門宴」一劫，紀律部隊的政治力量亦未見折損，整個過程肯定說不上是好事，但最後也守住沒有大輸。

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