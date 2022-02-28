烏克蘭局勢｜華留學生住宅被畫攻擊記號　憂反華情緒佯稱是日本人

俄烏開戰，中國迄未撤僑，烏克蘭又傳出反華聲音，讓不少在烏華人憂心安危。尤其1萬多名基輔居民獲發自動步槍，當地街頭或房屋上又出現疑似是攻擊目標的的標記符號，引發華人恐慌，有人被迫謊稱自己是日本人才能避險。不少人期盼中國撤僑班機趕快出發。



極目新聞報道，在烏留學生陳豐（化名）表示，他2月剛拿到當地畢業證書，就遇上俄烏戰事，讓他不得不重新考慮自己的將來。他和三位中國留學生合租，很怕當地反華情勢再發展下去，房東會拒絕繼續租房給他們。

陳豐說，學校約400人的中國留學生群組，每天大家都會相互關照，有人提醒這兩天晚上最好不要開燈，或者是直接去就近的防空洞；烏政府已向基輔居民發放超過一萬支自動步槍，「讓當地的華人更加擔心社會穩定和自身安危」。

他表示，當地的反華情緒是「被中國國內個別網友發表一些不理智的言論或視頻所激怒」，這給在烏華人帶來不必要的麻煩甚至是人身危險。更讓不少華人恐慌是，當地道路上或是房屋上被留下了各種形狀、顏色的「T」字型符號，疑似是攻擊的目標或是標註的轟炸地點。

陳豐說，「感覺局勢越來越緊張，警報不停地響，前兩天已經登記了，行李也已經打包好了，現在就是等待大使館撤離的通知」。

而據《世界日報》報道，中國上周四（17日）宣布將準備安排包機撤僑，但就在同一天，烏克蘭宣布對民用航空關閉領空。而當地開始出現排斥中國人的情況後，有華人害怕被別人認出是中國人不得不離開防空避難所，有的留學生則在街頭被截住詢問是不是中國人時，因不敢承認，謊說自己是日本人。

另據《中國青年報》報道，中國駐烏克蘭使館工作人員日前在留學生微信群組發布公告稱「基輔一中國留學生下樓倒垃圾，被警察發現，受到『嚴厲』盤查，手機被當場損毀。」警示所有在烏中國公民宵禁期間不要外出。