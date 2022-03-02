疫情｜科大研發無人車隊助深圳抗疫　單次可配送百公斤防疫物資

香港疫情嚴重，近日的確診數字更以幾何式上升，鄰近的深圳疫情形勢同樣十分嚴峻，封閉封控區域逐漸增多。

由香港科技大學智能自動駕駛技術中心主任劉明教授，創立的「深圳一清創新科技有限公司」研發的無人車車隊，近日就開往多個隔離區域，為深圳市民運載抗疫物資和生活物資，開啟全天候零接觸科技抗疫。



福田益田村共有128幢居民樓，居住人數上千人，該區自2月24日開始封控。2月27日，一清創新無人車正式入駐，在封控區內為居民運載防疫物資。

據介紹，一清創新最新款的無人車，空載續航能力80公里，車廂可搭載物流運輸、快遞配送、送餐服務等不同場景的服務模塊，單次配送防疫物資可達100公斤，可以在固定路線有效運行，目前已批量生產。

兩輛一清無人車已入駐益田村，主要負責社區入口與封控區之間的物資運輸，以及社區內的防疫物資配送工作，目前每日大概運送50次，每次運送約200公斤物資，後續可開發車廂的更多功能，拓展到為整個社區進行更大規模抗疫運輸。

無人車主要負責社區入口與封控區之間的物資運輸，以及社區內的防疫物資配送工作。（影片截圖）

據介紹，一清創新無人車隊此前在深圳大鵬的壩光生態國際酒店開展無人運輸服務，車廂功能化定制為送餐車，一次能運送250份餐點，可以自動化對接酒店系統，從運輸到送餐全流程實現無人接觸。

值得一提的是，早在疫情剛爆發的2020年初，一清創新無人車就已經開始投入運行，在廣東深圳、山東淄博、江蘇蘇州等地展開抗疫，連續運營一個多月，累計里程超1000公里，服務過萬人次，運輸重量達20噸，疫區消殺時長近100小時。

一清創新是自主駕駛導航技術研發商，由香港科技大學智能自動駕駛技術中心主任劉明教授創立，專注適合多類場景深度應用的自動駕駛技術開發，主營業務涉及機器人、無人系統、智慧物流、智能交通、高端裝備製造、新興信息產業等多類產業。