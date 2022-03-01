疫情｜感謝內地援港　港企業家投身防疫義工隊伍：我也要支援深圳

香港疫情嚴峻，2月17日，首批內地支援香港抗疫流行病學專家組抵港。此外，包括N95口罩、快速抗原檢測試劑包、防護衣和連花清瘟膠囊等內地醫療物資、藥品也陸續抵港，而為保障物資、供港生鮮運輸順暢，廣東省也開闢綠色通道，24小時服務確保物資盡速抵港。



據內媒《南方Plus》媒體報道，為感謝內地對香港的援助，在深圳的香港企業家、舒糖訊息科技（深圳）有限公司CEO何耀威自願擔任深圳福田區的防疫義工，他表示，「不管是深圳全力保障對港物資，還是國家專家隊伍前往支援，我們都看在眼裡，記在心裡。」



2月17日，深圳市福田區發布通告於沙頭街道劃定封控區、管控區和防範區，這些區域距離福田河套深港科技合作區長富金茂大廈不遠，何耀威的公司就在附近。2月18日，何耀威在距離辦公大廈不遠的地方穿上福田義工的紅色背心，手持二維碼在前進的檢測隊伍旁做提醒。

「近幾天，香港疫情防控逐漸嚴峻，不管是深圳全力保障對港物資，還是國家專家隊伍前往支援，我們都看在眼裡記在心裡。」何耀威表示，所以當他看到共青團深圳市福田區委員會、福田區義工聯發出志願者招募令時，自己毫不猶豫迅速加入到這個隊伍。

何耀威介紹，近兩年，自己公司所在的河套深港科技合作區發展十分迅速，聚集了非常多的企業。「當前進入寫字樓等工作場所都需要提供48小時核酸陰性證明，所以核酸檢測點的壓力還是有的，來做志願者就是希望能夠解決排隊核酸人員核酸檢驗前遇到的一些問題等，以保障核酸有序快速進行。」

何耀威提到，香港與深圳僅一河之隔，自己在事業發展過程中，身處深圳這個城市，其實是跟深圳一起成長的，他說：「來了就是深圳人，來了就是福田人」，何耀威提到，很多香港人士在福田工作、生活，也希望有更多在深港人一起參與抗疫。

深圳灣口岸工作人員：凌晨，收到一個自香港入境女孩的一大包餅乾

《深圳特區報》日前採訪在深圳灣口岸的王業慶，他的工作是負責香港入境人員轉運。自春節開始，深圳香港都傳出疫情，各大口岸是疫情防控的重要關口。

王業慶提到，春節至今，自己一直值守在戰疫一線，而隨著香港疫情日益嚴峻，口岸的工作更加繁忙，他每天穿著沉重不透氣的防護衣，往返口岸關口和隔離酒店，每天工作時間高達10小時。

內地援港人員到達深圳灣口岸支援香港。（新華社）

目前，深圳灣口岸每天透過線上系統預約入境的人員限額約為800人，但亦有不少人未預約就直接去闖關等酒店名額。而王業慶的主要工作是負責香港旅客入境至隔離酒店的轉運。

他提到，「我們是平均每隔2小時發一班車，將入境人員分批次送往不同的隔離酒店。我的工作包括跟車護送、幫旅客搬運行李、解決轉運中的突發事務等，現在一天下來要來回跑五六趟。」

王業慶說，自己工作做得最多的是幫忙搬運行李和照顧入境的老人、孕婦。「每天都有老人坐著輪椅入境，上轉運車很不方便，我和同事就需要一個個地將人和車都抬上去。」但後來為了年長者安全的考量，王業慶和同事特別申請改造一台有履帶的小型轉運車，輪椅能直接推上去，專門為入境老人服務。

每天從清晨忙到黑夜，王業慶笑說「說不辛苦是假的，但想到通過自己堅守，能保障兩地人員的平安健康，覺得很有意義。」王業慶也分享，近日曾發生一件事讓他非常感動。

「那天晚上轉運忙到了凌晨1點，在上車點等車的時候，一個從香港入境的女孩跑過來，拿了一大包餅乾非要塞給我，說看我忙了一晚上，怕我餓了。」王業慶說，「那一瞬間，感受到了像家人一般的溫暖。自己的工作受到了香港同胞的認可，特別開心！」