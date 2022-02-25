新冠疫苗｜研究指打四針滅活疫苗　效果反而可能不及三針

新冠疫情肆虐下，除了打三針新冠疫苗，人們還關注到打第四針的需求。然而近日最新研究指出，打四針滅活疫苗，效果可能不如三針，意味着三針滅活疫苗或已是極限。



上周六（19日），中山大學發表一項研究，探究了四針滅活疫苗的體液免疫應答。北海道大學神經科學碩士、盛諾一家高級醫學顧問、微博科普大V莊時利和對此作出解讀，據介紹，在三針疫苗對Omicron變種病毒的有效性和免疫原性有迅速減弱趨勢的背景下，研究人員招募38名已接種三針滅活疫苗（BBIBP）的志願醫護人員，讓他們在接種完第三針後3至6個月接種第四針。

研究在medrxiv上發表。 （medrxiv）

研究表明，四針疫苗是安全的，所有不良反應出現的概率約為18%，主要是皮膚瘙癢、頭暈、疹子等，但出現概率都不超過5.3%。其次，第四針疫苗可以恢復減弱的免疫反應。

然而值得留意的是，針對Omicron，第四針誘導的靶向RBD的中和抗體峰值低於第三針；雖然還有一些靶向NTD 的抗體，可是鑒於Omicron在NTD區域同樣有大量突變，因此這些抗體無法彌補Omicron突變造成的中和活性下降。

研究表明，免疫反應並不能無休止地提高，在多次接種某種疫苗後，會抑制集中在某一個亞基的免疫反應以及向其他亞基的免疫反應轉移。未來疫苗應具更多不同抗原表位，可以誘導針對不同變異體的中和抗體。