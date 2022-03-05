揭秘美國安局網絡攻擊手法　中國網絡服務商：數億公民隱私如裸奔

日前，中國網路服務商360公司揭秘美國國家安全局（NSA）全球網絡攻擊手法，稱全球數億公民隱私和敏感訊息猶如「裸奔」，引發關注。



官媒《環球時報》報道指出，3月2日獨家從360公司獲悉，2008年開始，360雲端安全大腦整合海量安全大數據，獨立捕獲大量高級複雜的攻擊程序，通過長期的分析與跟蹤並實地從多個受害單位取證，結合關聯全球威脅情報，以及對斯諾登（Edward Snowden）事件、「影子經紀人」駭客組織的持續追蹤，確認了這些針對系列行業龍頭企業長達十餘年的攻擊屬於美國國家安全局（NSA）組織。

2018年11月7日，360集團在第五屆世界網路大會上發布360安全大腦—分佈式智能網絡安全防禦系統。（視覺中國）

報道稱，除嚴重威脅電力、水利、交通、能源等關鍵基礎設施外，NSA還將通信行業視為重點攻擊目標，長期「偷窺」及收集關於通信行業存儲的大量個人訊息及行業關鍵數據，導致大量網民的公民身份、財產、家庭住址、甚至通話錄音等隱私數據面臨着惡意採集、非法濫用、跨境流出的嚴重威脅。

360公司指出，在NSA組織的監視下，全球數億公民隱私和敏感訊息無處藏身猶如「裸奔」。

據悉，美國國家安全局隸屬美國國防部，專門從事電子通信偵察，主要任務是蒐集各國的訊息資料，揭露潛伏間諜通信聯絡活動，為美國政府提供各種加工整理的情報訊息。

2013年，前美國中央情報局（CIA）職員、美國國家安全局（NSA）外包技術員愛德華·斯諾登（Edward Snowden）向全世界揭發美國政府收集用户數據訊息的醜聞，並泄漏NSA組織大量網絡戰機密文檔資料，這起美國歷史上最嚴重的泄密事件轟動全球。經此一事，「網絡戰」及「國家級網絡威脅」等概念為全世界所認知。

之後的2016年、2017年，駭客組織「影子經紀人」又公開了被NSA組織應用的網絡武器的樣本，NSA組織大規模高危網絡作戰武器及配套組件逐一曝光。