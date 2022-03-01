內地啟動「東數西算」大灣區是節點　官媒：算力是全球競爭新焦點

繼「南水北調」、「西電東送」後，內地宣布啟動「東數西算」工程。預計將算力資源有序向西轉移，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等8地啟動建設國家算力樞紐節點，打造全國一體化大數據中心體系。

官媒《人民日報》周二（1日）發表評論文章稱，在數字經濟時代，算力如同農業時代的水利、工業時代的電力，既是國民經濟發展的重要基礎，亦是全球競爭的新焦點，著力打造全國算力一張網，將為中國數字經濟發展創造新優勢。



文章稱，近年來，隨著各行業數字化轉型升級進度加快，全社會數據總量爆發式增長，數據儲存、計算、傳輸、應用的需求大幅提升。加快推動算力建設，將有效激發數據要素創新活力，加快數字產業化和產業數字化進程，催生新技術、新產業、新業態、新模式，支撐經濟高質量發展。

日前，國家發展改革委等部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了張家口數據中心集群等10個國家數據中心集群。至此，全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計，「東數西算」工程正式全面啟動。

內地將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等8地啟動建設國家算力樞紐節點，（視覺中國）

文中提到，《「十四五」數字經濟發展規劃》八方面重點任務中，首個是「優化升級數字基礎設施」，要求加快實施東數西算工程，推進雲網協同發展，提升數據中心跨網絡、跨地域數據交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統籌和智能調度。「東數西算」工程是將東部算力需求有序引導到西部、優化數據中心建設佈局、促進東西部協同聯動。夯實這一對數字經濟發展影響深遠的基礎設施底座，戰略意義十分重大。

文章指出，實施「東數西算」工程，有利於提升國家整體算力水平。當前，數據中心已成為支撐各行業「上雲用數賦智」的重要新型基礎設施。通過全國一體化的數據中心佈局建設，擴大算力設施規模，促進由東向西梯次佈局、統籌發展，將提高算力使用效率，實現全國算力規模化集約化發展；推動「東數西算」循序漸進、快速迭代，將優化資源配置，更好賦能數字化發展。

文章又指，實施「東數西算」工程，有利於促進綠色發展。西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。加大數據中心在西部佈局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時通過技術創新、以大換小、低碳發展等措施，也將持續優化數據中心能源使用效率。

實施「東數西算」工程，有利於擴大有效投資，及推動區域協調發展。目前，中國數據中心存在一定程度的供需失衡、失序發展等問題。通過算力設施由東向西佈局，將帶動相關產業有效轉移，促進東西部數據流通、價值傳遞，發揮各區域在市場、技術、人才、資金等方面的優勢，補短板、強弱項，延展東部發展空間，推進西部大開發形成新格局。