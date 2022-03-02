銀保監會主席：房地產價格調整對金融業是好事　但希望平穩調整

2022年，中國各地頻出穩樓市政策，當中又以公積金政策寬鬆、人才租購樓補貼等支持性政策為主。

3月2日，銀保監會主席郭樹清在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，現在房地產的價格調整，需求方面結構也有所變化，對金融業而言是好事，但不希望調整太劇烈，「對經濟影響太大，還是要平穩的轉換」。



郭樹清稱，房地產的泡沫化和貨幣化問題很厲害，但現在發生了根本的扭轉，因為去年以來房價下降了，交易也沒有以前活躍。

對於以往買房貸款難，郭樹清深有體會。他提到，以前任職外匯局局長、中國人民銀行副行長時，申請建設銀行的貸款都需時半年，「實際上還是公積金貸款，申請了半年時間。申請都費那麼大勁，別的老百姓申請就更難了。但是後來他們改進得非常快」。

郭樹清指，20多年前在向銀行申請房貸很慢，雖然現時銀行放貸流程改進非常快，卻完全走到了另一個極端──房貸發放太多。在大行貸款中，房貸佔比較高，因此監管機構反覆提醒銀行要注意風險，「因為其中很多人買房，貸款是為了投資，是為了投機，那麼將來萬一房價下跌或者出現其他的問題，就是一個巨大的金融危機」。