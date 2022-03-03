兩會｜政協委員建議：收買被拐賣婦女兒童最高可判死刑

江蘇八孩母遭鐵鏈拴在破屋的事件近期備受輿論關注之際，兩會即將召開，一直備受關注的「打擊拐賣婦女兒童犯罪行為」也出現在了很多兩會代表委員們的提案中。



據中國新聞網3月3日報道，政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏受訪時建議，將收買被拐賣婦女兒童罪法定刑，提高至與拐賣婦女兒童罪法定刑一致。依據刑法規定，如果沒有其他犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為五年，最高刑期也不過十年，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高刑為三年。

謝文敏表示，「由於受害人強烈反抗、逃跑，在收買被拐賣婦女兒童罪中，往往伴隨強姦、故意傷害致人重傷、虐待等行為。」雖然刑法也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中，犯有其他罪名的，按照其他罪名定罪處罰，但是這類犯罪取證困難，追責並不容易。因此她又建議，將收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑加以提高，最高可判處死刑，以起到震懾和預防作用。

近期，江蘇八孩母遭鐵鏈拴在破屋的事件備受社會輿論關注。中國公安部決定，自3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動。

公安部要求深刻認識當前拐賣犯罪新形勢新特點，重拳出擊、多措並舉，將打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動作為今年重點任務來抓，當中要集中摸排一批線索，特別是對來歷不明的流浪乞討、智力障礙、精神疾病、聾啞殘疾等婦女兒童要全面摸排，確保底數清、情況明；又提到建立健全舉報機制，廣泛發動群眾揭發檢舉涉拐線索，對疑似被拐人員和尋親人員，要第一時間採集DNA等訊息，加強訊息研判，為專項行動提供有力支撐等。

此外，對失蹤未成年人、疑似被拐賣被侵害婦女立即啟動快速查找機制，確認為拐賣案件的要嚴格執行「一長三包」責任制，力爭現案全破、盜搶兒童案件必破；要多破積案，在常態化偵破拐賣兒童積案的同時，重點攻堅拐賣婦女積案，全力組織開展攻堅突破；要督辦大案，公安部將掛牌督辦一批久偵未破、影響惡劣的重大案件；要緝捕逃犯，集中發布通緝令，全力開展緝捕，會同最高檢、最高法聯合發布通告敦促拐賣犯罪嫌疑人投案自首；要組織刑事技術專家開展比對會戰，集中查找解救一批被拐婦女兒童；要充分發揮反拐部際聯席會議機制作用，加強被拐婦女兒童的康復安置、關愛幫扶、隱私保護，幫助其順利回歸家庭、融入社會等。