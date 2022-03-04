兩會｜全國政協十三屆五次會議開幕　汪洋：鼓勵港區委員發聲

全國政協十三屆五次會議今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席開幕會。其將在下周四（10日）上午閉幕，會期為期6天。



全國政協主席汪洋代表中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會，向大會報告工作，請予審議。

汪洋表示，2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對複雜嚴峻的國際形勢和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沉著應對百年變局和世紀疫情，隆重慶祝中國共產黨成立一百週年，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會、勝利實現第一個百年奮鬥目標，開啟了全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的新征程，實現了「十四五」良好開局。中共十九屆六中全會通過關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議，極大增強了全黨全國各族人民的凝聚力向心力，更加堅定了我們以史為鑑、開創未來的信心決心。

在中共中央堅強領導下，政協全國委員會及其常務委員會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持團結和民主兩大主題，堅持政協性質定位，以慶祝中國共產黨成立一百週年為主線強化思想政治引領，以促進「十四五」良好開局為重點認真履職盡責，以提高政協制度效能為目標推進專門協商機構建設，為黨和國家事業發展作出新的貢獻。

汪洋表示，聚焦慶祝中國共產黨百年華誕，築牢共同思想政治基礎。深入開展以中共黨史為重點的「四史」教育，以黨內引領黨外、分層次開展學習，突出政協特色，發揮委員主體作用，注重凝聚共識，著力學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。召開全國政協委員學習習近平總書記「七一」重要講話精神交流會，表達在黨的領導下走好新的趕考之路的共同政治心聲。結合視察考察調研就近參觀紅色教育基地，組織覆蓋34個界別的委員專題視察團赴江西、貴州等地革命舊址重溫黨的偉大歷史，深化思想教育。製作播出「賡續共產黨人精神血脈」等委員講堂，組織參觀中國共產黨歷史展覽，舉辦中共八大歷史陳列展、黨旗國旗軍旗誕生珍貴史料展，引導委員在體驗式學習中堅定理想信念。把學習中共黨史貫穿48個主題讀書群，385名全國政協委員分別擔任群主、導讀，委員發言27萬餘條、瀏覽量超過142萬人次，舉行「品讀紅色經典」等線下講讀會，分享思想感悟，凝聚奮進力量。中共十九屆六中全會閉幕後，及時召開常委會會議、主席會議集體學習，通過習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會和專題宣講等機制，把學習貫徹不斷引向深入，引導廣大政協委員深刻領會「兩個確立」的決定性意義，增強做到「兩個維護」的政治自覺、思想自覺、行動自覺。

全國政協主席汪洋代表中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會，向大會報告工作。（香港01直播截圖）

汪洋表示，圍繞中心任務議政建言，助力「十四五」良好開局。落實年度協商計劃，克服疫情影響，全年舉辦重要協商活動25次，開展視察考察調研82項，立案提案5039件，編髮大會發言867篇，有效服務決策施策。聚焦推動高質量發展，召開構建新發展格局專題議政性常委會會議，就堅持擴大內需戰略基點、打通制約經濟循環的關鍵堵點、保護利用農業種質資源、加快啟動新的國家科技重大專項、強化國家戰略科技力量、粵港澳大灣區發展規劃綱要落實、長江中游城市群協同發展、系統佈局新型基礎設施、推進多式聯運高質量發展、促進互聯網游戲產業健康發展等調研議政。緊扣民生關注，召開建設更高水平的平安中國專題議政性常委會會議，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、應對人口老齡化等召開專題協商會，就推進新時代興邊富民行動、建設高質量教育體系、國家公共衛生防護網、中醫藥資源發掘保護、加強鄉村衛生院室建設和管理、社會救助法的製定、邊疆地區發展與安全等視察建言。著眼生態文明建設，開展加強青藏高原生態環境保護與氣候變化適應重點提案督辦，就黃河流域生態文明建設、碳達峰碳中和、國家重點湖泊生態環境保護、城鎮污水處理等組織協商。助力高水平對外開放，圍繞「十四五」規劃對外開放重大舉措落實、增強對外貿易綜合競爭力、海南自由貿易港建設、提高涉外執法司法質效等協商座談。

汪洋表示，豐富政協協商內涵，更好發揮專門協商機構效能。強化專門委員會基礎性作用，創新協商方式載體，拓展協商深度，提高履職質量。創設專家協商會，組織跨界別、跨學科、跨領域的專家委員和有關學者，進行小範圍、多輪次深度協商，全年圍繞科技創新與科學普及、農業農村現代化指標體系研究等戰略性前瞻性議題召開36次會議，一些重要成果得到肯定和採用。制定民主監督工作計劃，召開「加強和改進新時代人民政協民主監督工作」主席會議成員務虛會。突出協商式監督特色，把協商貫穿於確定監督議題、調研了解情況、形成監督意見等全過程，由主席會議成員牽頭，10個專門委員會圍繞各領域工作重點持續跟踪監督，向中共中央、國務院報送加快推進社會適老化改造等民主監督報告，起到了以協商促改進、以監督助落實的作用。發揮自主調研靈活便利、務實高效優勢，以全國政協領導同志自主調研帶動委員自主調研深入推進，共組織開展120餘項。拓寬社情民意信息反映渠道，精準報送重點調研協商成果，全年編報各類信息3010期。

汪洋表示，完善團結聯誼方法載體，廣泛匯聚智慧和力量。落實中共中央部署，成功舉辦辛亥革命110週年紀念大會。深入學習習近平總書記在大會上發表的重要講話，進一步增強推進祖國完全統一、實現民族復興偉業的堅定決心。全國政協黨組成員同367名黨外委員談心談話，組織重大專項工作委員宣講11場，製作播出委員講堂10期，開展以自我教育自我提高為主旨的黨外委員專題視察11次，舉辦4次宏觀經濟形勢分析座談會和10場重點關切問題情況通報會，製作「委員說」系列訪談短視頻，宣傳政策、回應關切、凝聚共識。學習貫徹中央民族工作會議和全國宗教工作會議精神，舉辦少數民族界、宗教界委員培訓班，就民族地區多渠道就業、宗教事務治理等調研協商，促進民族團結、宗教和諧。鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言，參與舉辦第十三屆海峽論壇·第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。做好疫情防控常態化條件下對外交往工作，舉辦拉美和加勒比國家駐華使節進政協活動，支持中國經濟社會理事會、中國宗教界和平委員會參與有關國際組織活動，開展線上對外交往活動80場。在中國政協英文網站開設慶祝建黨百年專題欄目，製作政協外宣短片，宣傳中國共產黨百年奮鬥歷程和治國理政成就，宣介全過程人民民主、人民政協制度等。針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明我原則立場。

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汪洋表示，加強政協自身建設，切實提高履職成效。以政治建設為統領推進黨的建設，調研《關於加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》落實情況，召開會議總結交流政協黨建工作經驗。推進書香政協建設，舉辦全國暨地方政協委員讀書網上經驗交流會，出版政協委員讀書筆記系列圖書，修訂加強和改進委員學習工作辦法。制定提案辦理協商會工作規則，召開全國地方政協提案工作經驗交流座談會。出台加強和改進政協理論研究工作意見，支持中國人民政協理論研究會就發揮專門協商機構作用開展研討。召開全國政協宣傳思想工作座談會，加強相關意識形態陣地建設和管理。優化委員履職平台和讀書智能平台，提高履職效能。落實全面從嚴治黨要求，全國政協黨組指導機關黨組做好中央巡視整改工作，探索對專門委員會分黨組開展專項巡視。

汪洋表示，一年來的工作成績，是以習近平同志為核心的中共中央堅強領導的結果，是各方面大力支持和人民政協各參加單位、各級組織共同奮鬥的結果，是廣大政協委員珍惜榮譽認真履職、擔當責任努力奉獻的結果。我們也清醒看到工作中還有一些不足：協商建言質量和水平需要進一步提升，凝聚共識工作的實效性需要進一步增強，委員聯繫服務界別群眾工作需要進一步改進，委員的責任意識需要進一步強化，等等，要在今後工作中認真研究並落實改進舉措。

汪洋表示，2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會。人民政協要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實中央政協工作會議精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持穩中求進工作總基調，堅持團結和民主兩大主題，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務，認真做好思想引導、匯聚力量、議政建言、服務大局各項工作，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境作出貢獻。

汪洋表示，緊扣黨和國家工作大局廣泛凝聚共識。要圍繞迎接中共二十大加強思想政治建設，堅持習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度，完善以黨組理論學習中心組為主導的學習制度體系，深入學習貫徹中共十九屆六中全會精神，鞏固拓展黨史學習教育成果，學懂弄通黨的創新理論，團結引導廣大委員堅定不移走中國特色社會主義道路。要進一步提高談心談話、委員講堂、重大專項工作委員宣講團、專委會媒體見面會、重點關切問題情況通報會等機制化做法的水平，鼓勵委員結合自身經歷，運用多種方式講述中共十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革。要豐富團結聯誼活動形式，把握社會動態，反映界別群眾訴求，促進社會和諧。中共二十大召開後，要通過常委會會議、主席會議、理論中心組學習、專題輔導報告、委員讀書等形式深入做好學習宣傳貫徹工作，切實把思想和行動統一到大會精神上來，團結引導參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士以強烈的歷史主動精神奮進新征程、建功新時代。

汪洋表示，以高質量建言服務高質量發展。以統籌推進綠色低碳高質量發展和堅持實施就業優先政策為議題，召開專題議政性常委會會議。就推動數字經濟健康發展、深入實施新時代人才強國戰略進行專題協商。綜合運用雙週協商、遠程協商、提案辦理協商、對口協商等形式，圍繞促進鄉村醫療衛生健康發展、進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設、仲裁法的修訂、充分發揮職業教育在鄉村振興中的作用、推進黃河國家文化公園建設、推動「一帶一路」民心相通等深入調研協商。堅持調研於協商之前，在增強調研深度和實效上下功夫。完善專家協商會制度機制，就共同富裕的實現路徑、可再生能源發展、加強原創性引領性科技攻關、應對人口老齡化、不可移動文物保護利用等開展前瞻研究和深度協商。圍繞「十四五」規劃實施持續開展民主監督，重在發現問題、提出改進意見，助推工作落實。

汪洋表示，持續深化專門協商機構建設。圍繞貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想和中央政協工作會議精神情況開展「回頭看」，調研總結中共十八大以來人民政協工作各方面的創新成果，深化對人民政協重大理論和實踐問題的研究，努力在完善協商內容、豐富協商形式、健全協商規則、培育協商文化、提高協商能力上有新進步。推進具有政協特色的應用型智庫建設。指導關於加強和改進新時代市縣政協工作文件的貫徹落實。加強人民政協理論研究，召開「人民政協與全過程人民民主」理論研討會。深化提案辦理協商，加強重點提案督辦，組織召開優秀提案和先進承辦單位表彰會。提高政協信息、大會發言、文史資料、新聞宣傳等工作質量。按照國家外交工作總體部署，積極開展對外友好交往。落實中共中央部署要求，嚴明紀律，配合做好全國政協換屆籌備工作。以建設模範機關為目標，加強黨風廉政建設，打造適應新時代要求的高素質專業化機關幹部隊伍。

汪洋表示，習近平總書記「七一」重要講話和中共十九屆六中全會決議深刻總結堅持統一戰線、加強中華兒女大團結的重大歷史經驗。人民政協作為最廣泛的愛國統一戰線組織，是大團結大聯合的象徵，要弘揚優良傳統，擔當職責使命，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢凝聚強大共識、匯聚磅礴偉力。

汪洋表示，加強中華兒女大團結是新時代人民政協的歷史責任。人民政協因團結而生、依團結而存、靠團結而興，在不同歷史時期為促進中華兒女大團結作出了重要貢獻。當前，世界百年未有之大變局加速演進，當代中國正經歷人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新，改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更加需要加強中華兒女大團結。要切實履行新時代賦予人民政協的職責使命，堅持一致性和多樣性統一，有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。政協委員要提高政治站位，深刻認識每位委員都是加強中華兒女大團結的重要力量，界別群眾都是自己的團結對象，人人重團結、人人求團結、人人促團結，努力做擔當者而非旁觀者、踐行者而非清談者，把更多人團結在中國共產黨周圍，把更多力量匯聚到共襄復興偉業的歷史進程之中。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席開幕會。（香港01直播截圖）

汪洋表示，加強中華兒女大團結要更好發揮人民政協的協商優勢。以協商聚共識、以共識固團結，彰顯了全過程人民民主的價值理念，體現了專門協商機構的製度效能。要深刻認識新的時代條件下凝聚共識對於加強團結的重要性，善於運用民主的方法、討論的方法、批評的方法、說服教育的方法，正確處理人民內部矛盾。通過同心同向的真誠協商，推動形成自內而外、由知到行的工作格局。要杜絕方法手段簡單化，針對委員來自不同界別、領域、行業等特點，及時跟進了解思想動態，因人而異、因時制宜地開展好學習座談、談心談話、闡釋政策等工作，積極反映合理意願訴求，引導大家正確看待經濟社會發展形勢，更好理解和落實黨的方針政策，精準有效做好理順情緒、引導預期、堅定信心的工作。要避免目標行為短期化，堅持循序漸進，綿綿用力、久久為功，把在一些複雜敏感問題上強化思想政治引領同經常性思想政治工作結合起來，聚焦社會關切的難點、熱點和苗頭性問題，在履職為民中持之以恆實現發揚民主和凝聚民心的有機統一。要防止評價標準片面化，具體成效既要看是否有助於解決實際問題，又要看是否有利於消除潛在風險隱患；既要看關鍵時候的堅定立場和表態發聲，又要看深入界別群眾宣傳政策、化解矛盾、增進團結的履職實踐。要克服工作舉措形式化，堅持踐行群眾路線與推進政協協商相統一，立足實際探索就近就地聯繫群眾的方法，運用現代信息手段創新高效服務群眾的方式，推動廣大政協委員更好成為黨的政策宣傳員、思想政治引領者、界別群眾貼心人。

汪洋表示，加強中華兒女大團結必須堅持黨的領導。團結要有圓心，固守圓心才能萬眾一心。中國共產黨成為中華兒女大團結的圓心，是歷史的選擇、人民的選擇。歷史和實踐充分證明，黨的領導越有力，黨的旗幟越鮮明，就越能鞏固和壯大愛國統一戰線，有效匯聚中國人民和海內外中華兒女的智慧力量，形成真正的、廣泛的、緊密的大團結。人民政協要旗幟鮮明講政治，堅持中國共產黨的領導特別是黨中央集中統一領導，更好地成為堅持和加強黨對各項工作領導的重要陣地、用黨的創新理論團結教育引導各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道。政協黨組織和共產黨員肩負著實現黨的領導的政治責任，要樹立凝心聚力的責任意識，在教育引領上敢於發聲、在化解矛盾上善於作為。要強化不是靠說了算而是靠說得對的履職理念，提高從說得對到說得入腦入心的工作本領，以共同歷史記憶、共有精神家園深化文化認同、價值認同，以百年偉大成就、共同奮鬥目標強化道路認同、制度認同，以思想政治建設、照顧利益關切增進理論認同、政策認同，在勤勉履職中增進團結、合作共事中鞏固團結、共同奮鬥中深化團結，推動形成全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面。

汪洋表示，力量生於團結，使命呼喚團結。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，埋頭苦幹、勇毅前行，不斷開創新時代人民政協事業發展新局面，為奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻，以實際行動迎接中共二十大勝利召開！