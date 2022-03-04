全台大停電｜台電初步研判：電廠開關場處理過程中的人為疏失所致

台灣周四（3日）發生大範圍無預警停電事件。經台灣電力公司初步調查研判，此事故應是興達電廠在進行年檢期間，電廠開關場處理過程中出現操作上的人為疏失造成的。



事發於早上9時左右，停電範圍極廣，包括台北市內湖、中正區、新北三重、永和、中和、土城，甚至基隆、雲林斗六、高雄都傳出停電。當中台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。這也導致總統蔡英文早上同美國前國務卿蓬佩奧會面時，原定進行的網絡直播宣佈取消。

對此，台灣經濟部長王美花稱，高雄南部興達電廠發生事故，影響龍崎變電所運作，導致全台瞬間喪失1,050萬千瓦電力，約佔全台三分之一電力，造成549萬户受到影響。台電則回應稱，周四9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域停電，北部、中部區域因低頻繼電器動作也發生停電。事件屬於人員操作不當導致的疏失，台電董事長楊偉甫以及鍾炳利總經理已請辭以示負責。

停電後，大量民眾被困電梯，據台消防部門稱，截至周四10時30分，全台共計出現215起電梯受困事件，其中71起已脱困，救出126人。另有紅綠燈無法顯示，列車停運，工廠生產線停擺等，生產、生活受到極大影響。上午9時16分，台灣鐵路運行受電力異常影響，3列營運列車受到影響。台鐵路部門稱，新營到金侖站間電車線均無電，因此電力列車無法行駛。

約9時20分，全高雄市開始停水，因無電可取水，各主要水廠無原水可處理；另因沒電，也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。此外，高雄楠梓科技園區廠房設備也出現停電，導致生產停擺。