疫情｜內地增61宗本土確診　錄逾200宗由香港輸入創新高

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，周四（3日）新增294宗確診個案，其中61宗屬本土個案，分布在12個省份。



本土個案方面，廣東22宗，均在深圳市；內蒙古9宗，均在呼和浩特市；河北5宗，其中邢台市4宗、石家莊市1宗；吉林5宗，其中延邊朝鮮族自治州4宗、吉林市1宗；湖北4宗，均在武漢市；雲南4宗，其中紅河哈尼族彜族自治州2宗、保山市1宗、德宏傣族景頗族自治州1宗；黑龍江3宗，均在哈爾濱市；廣西3宗，均在防城港市；上海2宗，其中閔行區1宗、松江區1宗；浙江2宗，均在溫州市；天津1宗，在東麗區；江蘇1宗，在徐州市。其中5宗是由無症狀感染者轉為確診，包括廣西2宗，雲南2宗，廣東1宗。

無症狀感染者方面，新增150宗無症狀感染者，包括56宗本土感染，上海14宗，其中普陀區9宗、松江區3宗、寶山區2宗；雲南14宗，其中德宏傣族景頗族自治州10宗、保山市4宗；吉林11宗，其中吉林市7宗、延邊朝鮮族自治州3宗、遼源市1宗；廣東6宗，其中東莞市5宗、深圳市1宗；黑龍江5宗，其中哈爾濱市4宗、黑河市1宗；廣西5宗，均在防城港市；海南1宗，在三亞市。

此外，多地再錄得由香港輸入的確診個案及無症狀感染者，廣東新增138宗感染者，分布在深圳、珠海、佛山、惠州、中山、江門、汕尾、東莞8市；上海42宗，佔當地當日境外輸入感染者近七成；四川新增14宗，分別於2月25日、2月27日、2月28日、3月2日乘飛機抵達成都；北京新增9宗境外輸入個案，全部為香港輸入。

另據深圳口岸辦消息，周二（1日），深圳口岸檢測出25名跨境貨車司機核酸陽性。