烏克蘭局勢｜就冒充在烏人員現象　微博擬對特定用戶展示真實位置

烏克蘭陷入戰火，透過許多在烏華人的一手見證，外界可一定程度了得知事態發展，然而微博官方周五（4日）下午發布消息，指站方發現存在極個別冒充在烏人員發布不實言論的行為，故此將針對特定用戶展示真實位置。



微博管理員發布消息指，當前俄烏局勢嚴峻，站方在持續深入對相關不良信息進行排查處置的同時，發現存在極個別冒充在烏人員發布不實言論的行為。為在重大事件中維護良好傳播秩序，站方擬於近期上線針對特定用戶展示發博、發評論真實地理位置功能。

站方將根據內部測試情況，在未來幾天逐步上線相關功能。據介紹，該功能目前僅作為俄烏衝突時期特定內容（例如博文中帶有俄羅斯、烏克蘭、基輔等關鍵詞）的地域展示，以便更透明地向廣大用戶呈現真實情況。而站方將權衡用戶體驗，僅在有必要時，對部分用戶展示微博或評論地理位置信息，當中國內顯示到省份或地區，國外顯示到國家，用戶暫時無法主動開啟或關閉該功能。

微博表示，良好的傳播秩序有利於用戶第一時間獲取真實有效信息，站方呼籲廣大網友，要用真實、客觀的角度參與傳播，以積極、友善的態度理性發言；又指站方將繼續努力打造和諧友善的社區環境，並歡迎廣大網民對社區生態治理建言獻策，共同維護好清朗的網絡空間。