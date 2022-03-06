疫情｜深圳加強管控跨境貨車　皇崗口岸實施定線定點「全接駁」

接連有香港跨境司機在內地確診，蔬菜及鮮活食品供應備受關注，深圳當局亦加強防控措施。

深圳福田區在3月5日零時起正式實施「提前預約、人車分離、集中接駁」的「全接駁」模式，僅為作業點在福田區的深港跨境運輸車輛提供口岸集中接駁服務。



據當局發布的通告，跨境司機駕駛貨運車輛入境前應當通過「跨境安」系統如實申報作業點信息和行駛線路，按申報的時間、口岸入境；實施定線定點「全接駁」模式。

通告指，在福田區內作業定點接駁方面，跨境貨車自皇崗口岸入境後，作業點為福田區的，按「跨境安」系統申報信息封閉行駛至皇崗口岸接駁點，跨境司機到休息區等候。車輛消殺後，交由接駁司機駕車前往作業點裝卸貨。裝卸貨完成後接駁司機駕駛車輛返回皇崗口岸接駁點，交由跨境司機駕駛車輛返回香港。跨境司機在香港和皇崗口岸接駁點之間往返，接駁司機在皇崗口岸接駁點和作業點之間往返。

跨境貨車自一號通道入境後，按「跨境安」系統申報信息封閉行駛至福田保稅區綜合接駁站，跨境司機在休息區等候。車輛消殺後，交由接駁司機駕車前往作業點裝卸貨。裝卸貨完成後接駁司機駕駛車輛返回福田保稅區綜合接駁站，交由跨境司機駕駛車輛返回香港。跨境司機在香港和福田保稅區綜合接駁站之間往返，接駁司機在福田保稅區綜合接駁站和作業點之間往返。

通告又指，在涉及福田區外的作業方面，皇崗口岸入境後，作業點為深圳市內福田區之外的其他10個區（含深汕合作區）的，應當在申報時選擇作業點所在地區接駁點，從皇崗口岸入境後，按指定的運輸路線經高速公路行駛至目的地區綜合接駁站接駁，不得在福田區中途停車和接駁。

如作業點為深圳市之外的「珠三角」其他8個城市和省內大灣區之外城市的，根據東進東出、西進西出的原則，選擇東、西兩側口岸就近通關，盡量避開中心城區。如確須從皇崗口岸入境，入境後，按指定的運輸路線封閉行駛至高速路口駛離，在福田區不得中途下車。

此外，通告又規定接駁司機「三點一線」閉環管理。接駁司機按規定完成註冊登記後方可從事跨境運輸接駁業務，在指定接駁點和作業點之間往返，並在作業點所在地集中居住點、接駁點和作業點「三點一線」閉環管理。