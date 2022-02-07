女教師為「轉運」與算命家長玩SM簽「母狗守則」　事後告性侵敗訴

台灣一名小學代課老師A女聽信學生家長B男稱她有「主僕卦」，為了順利考上公職教師與結婚，與B男大玩「主僕遊戲」，2人還簽下露骨的「母狗守則」，由A女扮演母狗讓對方使喚，若不從恐招來厄運，後來A女翻臉提告性侵，但一、二審法官均認定性侵罪證不足，判B男無罪。



《聯合報》報道，判決指出，A女多次報考小學公職教師，卻多次落榜，且到了適婚年齡還未有結婚對象，懷疑是自己運勢不佳導致；2019年3月，B男因孩子就讀該間小學與A女認識，看到A女運勢不順，於是自稱擅長卜卦、風水命理，稱A女是碰到「主僕卦」，需要碰到生肖屬馬的「貴人」，才能改變運勢。

正巧B男生肖屬馬，可幫助A女改運，但B男要求A女遵守「母狗守則」，羅列各項規定要求扮演母狗者遵守，例如「母狗身體的任何部分，都是主人欣賞、虐待、拷打和發洩的對象」、「母狗在調教時必須赤身裸體、一絲不掛，除非主人有穿衣的命令才能穿上衣物」等，如果不從，恐會招來厄運。

代課老師為求改運，求助學生家長，後來提告性侵，一、二審法官認為罪證不足，判學生家長無罪。（聯合報）

A女為求考上教師找個好男人嫁了，依照B男指示拍攝私密照，將照片傳給B男後尊稱他為「主人」；2019年11月晚間，兩人投宿台北一間旅館，B男指示A女當母狗，學狗趴著、把腳抬起，並要求A女幫他口交。

翌日上午9時許，兩人到高雄一間旅館，A女再次扮演母狗，在B男眼前學狗叫、狗爬，大玩SM性愛遊戲。後來A女發現她花了8萬元請B男改運沒用，懷疑是遭B脅迫性侵提告。

高雄高分院合議庭法官根據兩人對話紀錄，發現B男與A女開房後，A女還傳訊息給B男「有主人感覺還蠻好的」、「主人很特別」、「不會奴役我反而照顧我」、「當你的奴其實可以被放在手心」。

甚至B男詢問「當時要妳突然含主人的下面心裡有什麼感覺」，A女還回應「哈哈，還好壓，主人的小鳥耶，主人可以多交幾個女友」等親密內容，法院認為看不出A女被稱為「狗」有任何排斥或受到B男強迫等狀況，兩人對話反應親暱，與性侵被害人經驗法則不符，因此認罪證不足，駁回上訴，維持一審無罪判決。