烏克蘭局勢｜「放大炒作、引戰帶節奏」　逾千微博帳號被罰

烏克蘭戰事爆發，在內地亦引起網民熱議。早前有微博用戶發布「烏克蘭美女來中國」等言論，引發爭議，微博官方處罰相關帳號。

微博官方昨日（5日）再通報指，已對4個故意蹭熱度、博眼球的營銷號，視程度予以禁言180天至關閉帳號的處理，對1000餘個普通違規帳號，視程度採取禁言7天至30天的處罰。



微博官方表示，站方重點加大對「烏克蘭美女」等低俗惡搞、調侃戰爭等不良言論的治理，同時對相關內容進行了細緻的溯源核實。經站方嚴密排查，發現了平台上重要的傳播節點、規律和關鍵帳號。

微博官方指，所謂「中國引發烏克蘭反感」及「收留烏克蘭美女」等過激侮辱和引戰內容，在2月21日前主要爆發並傳播在海外社交媒體平台，至2月24日俄烏衝突升級，大量相關內容被轉載並流轉至國內社交媒體，由於俄烏衝突屬於極罕見的重大歷史事件，網民參與熱情高漲，也引發了大量關注和討論。

在廣泛且分散的參與者中，個別帳號發布了放大炒作、引戰帶節奏的不良言論，經過層層傳播造成了負面消極影響。站方依據《微博社區公約》，對其中轉發傳播量最高的「清劃大學博士生」、「吃土少女風格紀」以及4個故意蹭熱度、博眼球的營銷號，視程度予以禁言180天至關閉帳號的處理，對1000餘個普通違規帳號，視程度採取禁言7天至30天的處罰。

微博官方重申，微博反對任何形式的侮辱攻擊、宣揚仇恨、調侃戰爭等行為，對違規不良內容，一經發現果斷處理，相關違法線索及時提交公安機關。