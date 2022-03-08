70萬一針救命藥「靈魂砍價」納醫保　專家組是如何定底價？

今年1月1日起，全球首個用於治療罕見病脊髓性肌萎縮症（SMA）的藥物「諾西那生鈉注射液」被納入醫保，從一針70萬元（人民幣．下同）降至3.3萬元。

本次「靈魂砍價」惠及更多患者，除了依賴談判現場的專家，醫保談判桌上還有一個關乎成敗的信封。在談判開始時，專家才會將寫有底價的信封打開。

3月7日，連續兩年擔任國家醫保目錄調整藥物經濟學專家組組長劉國恩，就介紹了專家是如何計算底價，更坦言「信封裏的價格，我們當然不知道」。



據介紹，醫保談判底價背後有三個專家組。臨床醫生組成的專家組，會對藥物進行評價、打分，提供基礎參考信息；藥物經濟學測算專家組會根據藥品給病人帶來的獲益，提出測算價格；醫保基金測算專家組則根據藥品如納入對醫保基金影響，提出建議價格。最終，醫保工作人員綜合測算價格和建議價格，最終才會確定信封內的底價。

劉國恩介紹專家是如何計算底價。（影片截圖）

以諾西那生鈉注射液為例，去年談判從70萬砍價至3.3萬，不少人都對如此大的降幅感到驚訝。劉國恩表示，諾西那生鈉注射液早於2016年就在美國上市，在發達國家已銷售了近5年，相當程度上得到了市場的回報，企業才有可能在中等發達國家、中等收入國家和不發達國家來降價。從這個意義上講，也體現了全球合作，全球相互支持。

「靈魂砍價」備受關注，劉國恩透露，未來仍然會以慢性病、常見病為重點。他表示，常見病、慢性病是中國醫療服務體系長期會面臨的一個重要任務。若慢性病能夠得到更好地控制，就會節約大量的醫療費用，有助更好地去幫扶、傾斜、支持罕見病患者，「他們之間的關係並不是獨立的，而是高度相關，是互補的關係」。

雖然「靈魂砍價」惠及更多患者，但藥物大幅降價令不少人擔心會否影響未來其他藥品的研發，大量的談判會否影響創新藥的發展。

劉國恩表示，其實兩者並不矛盾，完全的創新藥的價格還是具有競爭力。對於已經過了專利保護期、有了仿製藥，或者市場上已經有相當收益的藥品，即使醫保部門不採取大幅降價的動作，市場競爭上也會對它們形成壓力，「把握得好，這就是一個良性互動的過程」。

今年1月1日，在山東棗莊市婦幼保健院兒童ICU病房，醫護人員為4歲的脊髓性肌萎縮症患兒注射諾西那生鈉。（新華社）

對於有網民提出，部分藥物納入醫保後反而遇上「買藥難」問題。劉國恩稱，國家也注意到相關的問題。過去幾年，國家醫保局推出「雙通道」——醫保目錄內的藥品可以在社會藥房獲取，也能報銷，不會影響醫院藥佔比等相關規定。

另一方面，國家談判納入目錄的藥品一般都比較新，上市時間較短，市場鋪開需要一定的時間。他表示，下一步要加強醫療機構與醫保政策的聯動，同時調整醫院管理方面的一些行政規定，減少這些問題的出現。