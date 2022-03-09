兩會｜政協委員提「憑婚證查配偶財產」　解決離婚時分產困難問題

全國政協委員黃綺在兩會期間提出，離婚時往往存在對另一方財產情況不明晰的情況，導致夫妻共同財產分割困難，她建議增加「夫妻共同財產知情權」，如憑藉結婚有效證件去查詢對方財產，來確定離婚經濟補償該補多少，夫妻共同財產能分多少。



這則提議在網絡引起熱議，不少網民卻紛紛表達反對意見，認為「這條通過的可能性太低了」。有網民表示，90後的結婚意願已經夠低了，結婚證若功能如此強大，那麼人們領取結婚證時就更要慎重的考慮再三了。

黃琦建議增加「夫妻共同財產知情權」，如憑藉結婚有效證件去查詢對方財產。（微博圖片）

也有人表示，該委員對於法律了解有所欠缺，「本來結婚雙方的婚前財產都是各自所有的，婚後的共同財產才是兩個人共有的。你拿著結婚證，是讓你查配偶名下的全部財產呢？還是查婚後共同財產呢？」

對此，元合律師事務所合夥人郭輝律師表示，這個提議有一定的積極意義，但是從實踐上難度比較大，因為目前民政部的數據沒有聯網，銀行、證券公司、房地產交易大廳這些單位無法去核實結婚證的真偽。另外，夫妻之間也有私隱權的保護，如果實施的話，也需要確立適用範圍。

網民熱議：

「鼓勵離婚？」

「官員財產到現在還不能查，難道查普通人的？請問哪個群體更透明清廉好查一些呢？」

「要查詢的前提是，簽署對配偶的所有債務已知情，並且願意承擔相應責任。不然，你倒總想著摸清楚對方根底，總想著怎麼分割，卻對債務裝傻，這怎麼行呢？」

