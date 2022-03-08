疫情｜深圳男子借用洗手間竟遇小區封控　主動做義工服務居民獲讚

深圳連日都有確診個案，市內多個小區都被納入封控區域。在南山區一腸粉店打工的張旭亮，上月底如常到附近小區如廁時，卻意外遭遇小區封控，無法離開的他乾脆在小區做義工，協助上門核酸檢測、搬運物資等，直到3月5日才被帶到酒店隔離。



27歲的張旭亮在深圳米蘭第2季小區沿街的腸粉店打工。由於店內沒有洗手間，員工需要到小區內借用公共廁所。2月25日清晨6時許，張旭亮如常走到小區的洗手間如廁，未料小區要實施封控管理，大門被鎖上，他必須留在小區不得外出，「當時看到大門鎖了就知道自己可能出不去了。在小區裏逗留了大概也就4分鐘，沒想到自己這麼『幸運』」。

張旭亮是唯一一個被封控的外來人員，只能暫時被安置在小區管理處。在小區逗留一上午，他發現因為封控突然，小區的物業人手不足，「來都來了，看到他們這麼忙，我就想着去幫一下」，於是主動請纓成為小區的抗疫義工。

封控的前幾天，張旭亮的主要工作是運送物資，每天早上都與其他義工到小區的保安亭集合，將物資一批批運入小區，再分發予各戶居民。不少居民都是腸粉店的熟客，他們很快便認出張旭亮，得知他被困後主動當抗疫義工更是既驚訝又感動，「他們看到我在做志願者，都會問候一下聊兩句，幾天下來感覺感情更深厚了」。

2月28日，張旭亮穿上防護服，協助醫護人員上門為小區居民做核酸檢測，單日就要走訪過百戶，「之前在電視上看到醫護人員的工作覺得很辛苦，實際體驗起來，比看到的更加辛苦。防護服非常悶，穿久了喘不過氣來。而且有的單元沒有電梯，只能爬樓梯，走著走著就感覺要缺氧了」。

3月5日，張旭亮轉移到酒店接受集中隔離。即使到了酒店，他仍然掛心小區的志願服務工作，「我走了之後，小區就只剩2名志願者可以繼續工作，她們的工作壓力又要增大」。

張旭亮在小區當了8天義工，不少網民都擔心他因為被封控耽誤工作被辭退。對此，腸粉店老闆稱，由於疫情防控需要，小區被封控的同天，腸粉店也暫停營業了，店內員工都在休息，具體恢復營業時間還待定。

老闆表示，他與張旭亮是從小一起長大的好友，腸粉店開張後剛好缺人手，於是將對方從老家韶關找來幫忙，至今已工作6年多，「店裏的同事感情都很好，大家都在等他回來繼續工作，肯定不會辭退的」。