韓國大選｜尹錫悅主張對華強硬　胡錫進：戰略不可取，不必擔心

韓國國民力量黨候選人尹鍚悅勝出總統大選，因其對華態度較為強硬，引發輿論關注。《環球時報》特約評論員胡錫進發文指，當了總統是不能隨心所欲的，韓國對華強硬在戰略上極不可取，「中國人對此完全不必擔心」。



在外交政策上，尹錫悅預設會對中國採取較不友善的態度。（美聯社）

胡錫進指，即使尹錫悅在內心深處很親美，不喜歡中國，他也必須克制自己的個人好惡，在韓國專業外交團隊的幫助下建立起總統應有的外交觀，專心服務於韓國的國家利益，而這個利益有一個已經給定的現實框架，任何韓國總統都不能輕易挑戰、突破它。

胡錫進表示，中韓關係已經形成強大的共同利益紐帶，韓國在地緣上是半島的一部分，中國對朝鮮的影響力不言自明，韓國對華強硬在戰略上極不可取。韓中貿易大約是韓美、韓歐、韓日貿易的總和，韓國對華出口佔了其全部出口的四分之一以上，不把同中國的關係搞僵，這是青瓦台絕不會缺少的起碼智商和情商。他認為，尹錫悅政府可能邁出主動掀翻中韓關係的大步子，「那太瘋狂了」。

圖為2022年3月10日，韓國當選總統尹錫悅在首爾舉行的國民議會新聞發布會上發表講話。（AP）

胡錫進說，韓國人對中國有情緒，但那不是中國的錯。首先中國迅速發展起來，衝擊了韓國社會原有的對華優越感，這就讓他們不舒服。所以韓國輿論總是圍繞中韓文化符號等找茬，放大民間各種摩擦，彌補那些損失的優越感。美國戰略上打壓中國，讓很多韓國人覺得長了他們的行市，可以更大尺度地向中國展示強硬，中國應當承受他們的情緒，讓著他們。

胡錫進又指，中國民間現在也有厭韓的情緒，但中國社會作為整體，需要表現出大度，不跟韓國在斗嘴上過度糾纏，斤斤計較。中韓關係的基礎非常牢固，尹錫悅勝選所帶來的變量完全不夠衝擊這個基礎，「相信他會很快做出調整，對於真的做讓中國不高興的事情，比如擴大薩德系統，與美日印澳四方機制加強針對中國的合作，他會很謹慎的。我還願意抱著善意相信，尹錫悅大概率也會成為中國人民的一位朋友。」