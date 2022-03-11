疫情｜上海市中小學明起全部線上教學　各類機構不得開展線下培訓

因應新冠肺炎疫情，為確保廣大師生安全和健康，上海市中小學自明日（12日）起全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整併向社會公佈。



市教委已分別制定全市基礎教育、中職教育在線教學指導意見，整合各方力量做好保障。在市級層面，當局制定統一的教學方案，覆蓋全市中小學。針對不同年齡段學生的身心發展和學習規律，每節課的長短、每天總課時的多少以及教學容量上可有所差別。當局又充分關注初三、高二、高三年級個性化教學活動安排，努力降低疫情對學生復習備考的影響。

據悉，學生可通過上海微校、有線電視、IPTV、上海教育電視台、電腦、平板（Pad）、手機等多種平台和終端聽課，相關網站還將提供課程影片下載。學生可通過多種平台與本校教師互動交流。至於居家照護有困難的中小學生，可申請到學校，由學校安排教師組織學生在線上網課並提供看護服務和午餐。中職校則參照中小學方案。