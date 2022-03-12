疫情｜內地增1524宗本土個案山東最多　深圳再有21宗香港輸入病例

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（11日）內地新增本土確診病例476宗；另新增本土無症狀感染者1048宗，合共1524宗。其中山東省共有559宗本土個案，吉林省有400宗。無新增死亡病例。此外，內地繼續錄得由香港輸入的個案，當中廣東有25宗。



內地新增本土確診病例方面，為山東159宗，其中青島市139宗、德州市10宗、淄博市4宗、威海市2宗、濱州市2宗、煙台市1宗、濰坊市1宗；吉林134宗，其中吉林市66宗、長春市63宗、延邊朝鮮族自治州5宗；天津35宗；廣東33宗，其中深圳市27宗、東莞市4宗、廣州市2宗；陝西30宗，其中西安市13宗、寶雞市12宗、漢中市4宗、楊凌區1宗；浙江23宗，其中杭州市22宗、湖州市1宗；河北22宗，其中滄州市13宗、廊坊市7宗、石家莊市1宗、邢台市1宗；江蘇20宗，均在連雲港市；上海5宗；雲南4宗，其中昆明市2宗、德宏傣族景頗族自治州2宗；甘肅4宗，其中蘭州市3宗、蘭州新區1宗；黑龍江2宗，均在哈爾濱市；北京1宗；內蒙古1宗，在呼和浩特市；福建1宗，在廈門市；河南1宗，在濮陽市；青海1宗，在西寧市。含5宗由無症狀感染者轉為確診病例（山東4宗，甘肅1宗）。

本土無症狀感染者方面，為山東400宗，吉林266宗，廣東191宗，上海78宗，甘肅40宗，河北22宗，雲南19宗，江蘇13宗，天津6宗，廣西5宗，遼寧2宗，浙江2宗，海南2宗，黑龍江1宗，福建1宗。

另外，昨日新增112宗境外輸入確診病例，為廣東30宗，上海22宗，四川12宗，廣西10宗，山東7宗，甘肅7宗，北京5宗，河南4宗，遼寧3宗，天津2宗，吉林2宗，湖北2宗，重慶2宗，黑龍江1宗，浙江1宗，安徽1宗，湖南1宗。當中香港輸入廣東的，深圳報告21宗，珠海報告2宗，東莞報告1宗，江門報告1宗。