疫情｜杭州順豐速運中轉場11人確診　相關快遞人員須即刻報備檢測

新冠疫情下，貨運物流亦受影響，速遞公司順豐便公告因應內地最新疫情防控措施，停止香港收寄至內地的所有快件。而在浙江杭州，周三（9日）新增一宗新冠肺炎確診病例，患者在順豐速運餘杭中轉場工作。截至周四（10日）晚上10時，該速運中轉場已有11人確診。



餘杭區新冠病毒肺炎疫情防控指揮部周四傍晚發出短信，提醒收到經該中轉場中轉的快遞的人員要即刻報備並進行核酸檢測。

上述速運中轉場確診者中，除首宗病例自訴周三凌晨1時出現發熱症狀，上午到仁和街道社區衛生服務中心就診後確診外，其餘10人皆為管控範圍內發現。他們行程軌跡涉及多家超市、飯店、卡拉OK及社區衛生服務中心 等公共場所。

周四，餘杭區調整仁和街道封控區、管控區和防控區範圍，當中仁和街道永勝村勝利網格、菜鳥網絡杭州仁和園區和樂坤產業園、獐山農貿市場、和平雅苑小區劃為封控區；仁和街道杭寧高速—運溪路（規劃中）—東苕溪環繞區劃定為管控區；仁和街道其他區域劃定為防範區。

順豐快遞的中轉場即順豐的分撥中心，並不直接向用戶送貨。圖非涉事中轉場。（大眾點評）

據了解，順豐快遞的中轉場即順豐的分撥中心，並不直接向用戶送貨，主要工作為對包裹進行分揀，再按照區域將快遞做好分類後運出，進出杭州的順豐包裹，都要通過這些中轉場轉運。

值得一提的是，順豐周五（11日）發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港收寄至內地的所有快件，直至另行通知。順豐亦指，將暫停內地個人用戶寄件至香港，僅准月結用戶繼續寄特快產品到港，但限重3公斤以下。市民若要在內地網購或由內地親人寄郵件到港，都會有所影響。不過，顧客如於淘寶網站購物，仍可透過官方集運形式由順豐轉寄來港，惟每包不重過3公斤，即重於這個重量要拆細。

延伸閱讀：順豐今起停香港寄至內地快件 網購必須集運來港且每單限重3公斤（點圖放大閱覽）