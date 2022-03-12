疫情｜深港跨境貨物運輸「香港側集中接駁」試運行　物資1小時抵

深港跨境貨物運輸「香港側集中接駁」試運行周五（11日）下午正式啟動，4輛裝載了抗疫和生活物資的貨車從皇崗口岸出發，按指定通行線路直接過關運抵香港一側接駁點。



為拓展供港運輸渠道、提高供港物資供應能力，深港共同推動探索試運行深港跨境貨物運輸「香港側集中接駁」新模式，冀集約高效同時分擔香港陸路貨物運輸壓力。

周五下午5時，4名全程穿著防護服、專用標識馬甲、戴頭罩的赴港司機，駕駛裝載了48萬盒連花清瘟、30萬個KN95口罩等防疫抗疫、生活生產物資的貨車，嚴格按照香港運輸署指定路線運抵香港一側接駁點，實施香港側接駁點「不換人、不換車、只換櫃」的集中接駁，而物資抵達葵涌貨櫃碼頭接駁點、屯門內河碼頭接駁點僅需約1小時。

在香港接駁點完成任務後，司機便立即原路返深入境，全程非必要不下車，並嚴格遵守深港兩地政府最新的防疫規定，自香港返深後納入「兩點一線」全流程閉環管控，入住司機驛站，堅決杜絕疫情傳播風險。據悉，該模式目前處於試點運行，後續深港跨境貨物運輸專責工作小組將根據試點運行情況，持續與香港有關部門保持溝通銜接，進行評估優化，嚴格落實疫情防控要求，加大統籌力度，保障香港防疫抗疫、生活生產物資正常供應。