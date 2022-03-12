疫情｜杭州順豐速運中轉場已有25人確診　國家郵政局將展開大排查

浙江杭州順豐速運餘杭中轉場爆疫，周五（11日）10至21時再新增11名員工確診新冠肺炎。



以上人員均在管控範圍內發現，均為輕型，目前已閉環轉運至定點醫院隔離治療，情況穩定。而截至周五21時，杭州順豐速運餘杭中轉場已有25名工作人員確診。

新增患者曾赴菜鳥物流園園區門口流動攤販、園區食堂、園區超市等場所，當局請與上述活動軌蹟有時空交集的人員，立即向所在社區（村）報告，配合落實相應疫情管控措施。

組織對郵件快件處理場所開展為期一個月的疫情防控工作大排查。（新華網）

國家郵政局周五召開郵政快遞業疫情防控領導小組會議，主持會議的局黨組書記、局長馬軍勝結合近期杭州餘杭順豐速運中轉場員工感染新冠肺炎事件，要求全系統全行業汲取教訓，舉一反三，從嚴從緊壓實責任做好疫情防控工作。

另外，要堅決克服麻痺鬆懈思想和厭戰畏難情緒，從思想上查根源，措施上查短板，制度上查漏洞。要按照地方疫情防控要求，妥善處置相關涉疫事件。要嚴格落實行業疫情防控措施，保障全網運行穩定，努力滿足廣大群眾的用郵需求。要壓實企業主體責任和部門監管責任，組織對郵件快件處理場所開展為期一個月的疫情防控工作大排查。

值得一提的是，順豐周五（11日）發公告指，因應內地最新疫情防控措施，即日起停止香港收寄至內地的所有快件，直至另行通知。

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