疫情致順豐限制中港物流成港人「噩耗」　全球物流業情況原來更慘

對於不少香港人而言，今日（3月11日）的重點新聞或者是速遞公司順豐宣布，因應中國防疫措施，暫時停收寄往內地的所有快件。而在大陸網購或親人寄件到港的安排亦同樣受到影響。

全球疫情雖然逐漸走出谷底，外界原本以為物流服務有望復蘇，卻受到另一主要因素——烏克蘭遭俄羅斯入侵打擊，導致延誤、運費上升的機會大增。



繞道與油價飆升的雙重打擊

全球多國因應烏克蘭局勢推出多項制裁措施，包括禁止俄羅斯的航空公司進入領空，莫斯科方面亦採取類似手段，再加上烏克蘭空域因戰火而關閉，本身已受疫情影響而減少的航班進一步取消。即使有飛機可以繼續飛行，惟需要繞過烏、俄兩國，航程和飛機所需燃油就急劇增加。

3月1日，一架俄羅斯航空（Aeroflot）和一架羅西亞航空（Rossiya）的飛機，停在莫斯科市郊的謝列梅捷沃國際機場。俄軍入侵烏克蘭，多國制裁俄羅斯，下禁飛令。（Pavel Golovkin / 美聯社）

供應鏈平台Keelvar專業服務主管阿爾佩林（Dylan Alperin）向CNBC表示，航空公司的貨運量佔全球大約20%，繞道和禁飛等問題會導致航空公司的貨運量大幅減少。

另外因應國際社會制裁而急升的油價亦令情況雪上加霜，根據Freightos Air Index的數據顯示，中國到歐洲的運費在2月底已飆升超過80%至每公斤11.36美元，部分航空公司亦實施戰爭風險附加費；多間保險公司則增加黑海（Black Sea）地區貨運保費。

海路受阻，港口無法運作

除了空運，海運同樣受到這場戰爭影響。阿爾佩林指出，烏克蘭少數能進行海上貿易的路徑亞速海（Azov Sea）已經被俄軍封鎖，令刻赤海峽（Kerch Strait）出現嚴重「塞船」情況。他提到烏克蘭70%出口量都是依賴船運，警告擠塞問題將以小時計惡化。

烏克蘭局勢：美國馬克薩爾科技公司3月9日發布2021年6月21日（左）和2022年3月9日（右）在烏克蘭南部城市馬里烏波爾拍攝到的衛星圖。（AP）

就算船隻可以航行，惟它們成為攻擊目標的消息不時傳出，而且港口城市敖得薩（Odessa）及馬里烏波爾（Mariupol）分別進入閉關及被圍攻狀態，當地主要經濟命脈小麥、大麥及粟米等產品無法出口，衝擊全球穀物市場平衡。

俄籍船員或無糧出 俄國企業「走數」成常態？

而身在海外的烏、俄兩國船員同樣受到戰火波及，代表全球80%商船的國際航運商會（International Chamber of Shipping）指出，來自這兩國的船員佔全球行內人手大約14.5%，惟區內受禁飛問題影響，他們難以輪換，亦有不少船員因為安全憂慮而決定在烏克蘭棄船，為航運問題雪上加霜。

因應俄羅斯入侵，烏克蘭政府實施多項金融管制。圖為上月24日，烏克蘭有民眾在俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank ）輪候提款。（Getty Images）

俄羅斯銀行遭逐出全球金融系統SWIFT亦令船公司無法向俄羅斯員工支付薪金，而且俄羅斯盧布不斷貶值，很多俄國公司難以負擔貨物費用，因此「走數」情況將陸續浮現，貨運公司變相白白浪費資源，得不償失。

烏克蘭局勢短期內難以見到曙光，即使兩國最終可以達成停火協議，惟國際社會對區內局勢的憂慮、以及西方國家與俄羅斯互相制裁的措施不會即時取消，意味物流業將持續被不明朗因素籠罩，大家有貨寄不得、「捱貴貨」的日子可能遠超出想像。