作品《怒火．重案》獲金像獎8項提名　台知名攝影師意外亡年僅38

台灣多曼尼製作公司製作《初擁》影集，惟劇組周五（11日）下午拍攝時發生意外，攝影師黃柏雄和收音師阿祥墜落溪谷身亡。據悉，終年僅38歲的黃柏雄是圈內知名攝影師，曾參與拍攝《怒火．重案》、《湄公河行動》、《紅海行動》等知名作品。目前，事發原因尚待警方進一步調查。



劇組當日前往苗栗縣南莊鄉鹿場部落「神仙谷」 拍攝外景，詎料黃柏雄等二人不慎失足跌落溪谷。當時劇組人員希望搶救，可是山谷實在太深，搶救困難，只好報案求救。之後，消防人員上山救援，二人被救起時已沒有生命跡象，緊急送醫後終宣告不治。

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據了解，黃柏雄育有一子一女，在社交平台經常分享家庭的幸福時光。他最後一次更新動態是在2月16日，當時他發文慶祝其有份參與拍攝的電影《怒火．重案》收穫第40屆香港電影金像獎8項提名。

他還曾參與拍攝《紅海行動》等知名作品，該片曾代表香港角逐第91屆奧斯卡金像獎最佳外語片。

對於事故，《初擁》男主角、台灣藝人炎亞綸把矛頭對準多曼尼，「在多曼尼沒給出合理交代與正確態度時，我將合同該劇所有主演一同停止與該製作單位的合作，並且堅持以正確的安全措施合理工時與符合劇種成本付出為前提來繼續下一次的合作」。他又懇求演員們、工作人員們、以及相關單位，正視問題解決問題，一同提升台劇環境。

至於多曼尼則在周六（12日）下午發聲明，指面對突如其來的意外，公司相當沉痛但難辭其咎，又提到多曼尼製作團隊於當天拍攝現場安排4位專業救難隊人員於溪谷戒備，並於拍攝現場釘拉安全繩索，在本片拍攝前皆已為各演員與工作團隊安排保險事宜，「面對收工時的不幸意外實在始料未及，但多曼尼必負起該負的所有責任」。