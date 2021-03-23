內地電子煙或按傳統香煙監管　代理商：行業還有兩三年紅利期

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-23 11:00

22日（周一），中國工信部發文稱，工業和信息化部、國家煙草專賣局研究起草了《關於修改〈中華人民共和國煙草專賣法實施條例〉的決定（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》）。 本次《徵求意見稿》的修改，將在附則中增加一條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲煙的有關規定執行。」這條新規一時間引起廣泛關注。

在武漢一個商場，電子煙銷售人員通過煙霧表演推銷電子煙。（資料圖片／視覺中國）

對於增加的關於電子煙監管的內容，工信部解釋稱，主要是基於以下考慮。一是推進電子煙監管法治化，二是符合電子煙產品特性以及當前國際監管的通行做法，三是增強電子煙監管效能。

一名電子煙代理商對內媒《每日經濟新聞》表示，因為政策還沒有落地，故而《徵求意見稿》短期對電子煙行業影響不大，而且業內對早已經預料到這一步，一個風口行業經歷過比較激烈的「網絡禁售令」後一定會有一些品牌勝出，國家也一定會制定相應的監管標準。不管政策走向是怎樣的，電子煙行業還會有兩到三年的紅利期，國家短期內不會出現對行業一刀切的決策。

深圳一家小型電子煙工廠老闆向內媒《每日經濟新聞》表示，目前還沒有聽說具體的監管措施，如果有的話市場監督管理局那邊會通知他們。

內地早前的世界無煙日宣傳。（網上圖片）

2019年10月，國家煙草專賣局聯合國家市場監督管理總局，發布《關於進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》，重申「不得向未成年人銷售電子煙」，並明確要求電子煙生產、銷售企業或個人關閉電子煙互聯網銷售渠道，同時撤回通過互聯網發布的電子煙廣告。市場稱之為「網絡禁售令」。

「網絡禁售令」出台後，包括四川、雲南等在內的香煙生產和銷售大省的諸多地市一級政府，開始對電子煙銷售採取強監管，一些地區出台政策不允許室內使用電子煙，對標傳統香煙監管。根據啟信寶數據，禁令出台後，618家電子煙相關企業註銷；2020年註銷數量多至803家。

諮詢與情報公司Arizton的研究認為，中國是全球最大的潛在電子煙市場，截至2019 年中國據估計有2.867 億煙民，行業潛在市場規模為1129億元人民幣。相較之下，電子煙產品的滲透率只有1.2%，中國電子煙的滲透率仍然較低。