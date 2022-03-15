內媒：香港疫情如高懸於國門的堰塞湖　守護深圳即守護全國

深圳周日（13日）宣布，3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市社區小區、城中村、產業園區實施封閉式管理等「半封城」措施，可謂疫情發生以來最嚴格。

廣東省政府近日在微信公眾號轉發文章指，香港疫情猶如高懸於國門的堰塞湖，一旦決堤，後果不堪設想，因此深圳能做的就是強守，守護深圳就是守護廣東，守護廣東就是守護全國的抗疫大局。



該篇文章於12日由廣東省政府在其微信公眾號轉發。文章指，在人口規模均在1500萬以上的北上廣深四大城市中，深圳是第一個遭遇Omicron大規模侵襲的內地一線城市。

文章形容，香港疫情猶如高懸於國門的堰塞湖，一旦決堤，後果不堪設想。深圳的堅守並不是一城之戰和局部之戰，深圳的對岸是形勢日趨嚴峻的香港，深圳的身後是廣東，廣東身後是廣大的內陸腹地，「橋頭堡」和「國之南門」的地位決定了，在沒有更加有效的藥物、疫苗或者防疫策略的變化為前提下，深圳能做的就是強守。守護深圳就是守護廣東，守護廣東就是守護全國的抗疫大局。

對於有觀點指深圳因為香港的原因而「很冤枉」，文章引述一名不認同這種意見的市民稱，「因為深港同源，需要理性地看待局勢，沒有辦法選擇，只能面對，必須一起同肩硬扛！」