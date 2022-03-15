恐遭全面封殺？　鄧倫逃漏稅被罰1億　微博抖音被封代言急切割

3月15日，中國藝人鄧倫涉嫌偷逃稅一事被曝光，鄧倫因偷逃稅被追繳和處罰1.06億元人民幣，隨後有品牌迅速宣佈與鄧倫解約，鄧倫則回應，自己已深刻認識到錯誤，願意承擔相關一切責任和後果。目前，鄧倫微博抖音帳號已被封，鄧倫個人工作室微博也被封，內地網民認為鄧倫已被打上「劣跡藝人」標籤，恐難翻身。



《 新華社》3月15日報道，上海市稅務局第四稽查局根據稅收監管中的線索，經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。通報稱，在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4,455.03萬元人民幣，按照上海市稅務行政處罰裁量基準，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元人民幣。

鄧倫偷逃稅遭曝光後，3月15日，雲米微博發文稱，即日起解除與鄧倫的合作關係。鄧倫本人也發布致歉信，稱接受稅務機關的一切決定，願意承擔相關責任及後果。

29歲的鄧倫2012年憑藉劇集《花非花霧非霧》，2017年因《楚喬傳》、真人騷《爸爸去哪兒》累積大量粉絲。2018年，他先後同迪麗熱巴、楊紫合作電視劇《一千零一夜》與《香蜜沉沉燼如霜》，2019年，鄧倫首次入圍福布斯中國名人榜，排名21。

由2018年至今，鄧倫時常擔任內地綜藝節目常駐嘉賓，包括《上新了·故宮》系列、《密室大逃脫》系列等，10多品牌代言在身，目前他的電視劇《夜旅人》、《畢業季》與電影《晴雅集2瀧夜曲》未播，恐希望渺茫。

天眼查App顯示，鄧倫名下有2家公司，分別為鄧倫（上海）影視文化工作室和舟山鄧倫影視文化工作室，2家工作室均為鄧倫個人獨資企業，分別成立於2016年和2018年。

范冰冰、鄭爽難復出薇婭被罰天價13億

鄧倫作為內地知名男演員，有着俊朗的外形和口碑不錯的作品在身，他的商業代言不斷。據不完全統計，鄧倫作為代言人合作的品牌多達15個，寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、聯合利華、桂格、君樂寶。此次逃漏稅風波，許多內地網民表示惋惜，指他恐難再次翻身。

去（2021）年12月，有「直播一姐」之稱的內地網絡主播薇婭（本名：黃薇）被揭偷逃稅，補繳稅款並處罰款共計13.41億元人民幣，其社交平台及直播帳號被封禁，被罰金額創下天價。8月，鄭爽則因偷稅漏稅被稅務部門追繳稅款、罰款共計2.99億元人民幣，她的社交帳號也全數被封，復出機會渺茫。

此外，鄧倫還和發小們共同創立了火鍋品牌「火社火鍋」。天眼查App顯示，河北火社餐飲管理有限公司成立於2020年1月，法定代表人及執行董事、經理均為郭家熙。不久，該公司投資成立成都火社餐飲管理有限公司。隨後，成都火社公司又投資成立重慶社火、上海社火、青島火社、上海火舍幾家公司。2021年9月，同樣由郭家熙擔任法定代表人的北京火舍餐飲管理有限公司成立。值得一提的，上述火社火鍋關聯公司和鄧倫並無直接關聯。