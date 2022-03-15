疫情｜衛健委：快測應僅用於高流行率人群　一般人群不要隨意做

內地的新冠肺炎疫情加劇，民眾已可自行購買抗原檢測試劑進行快測。不過國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明今日（15日）表示，抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群檢測，一般人群不要隨意做抗原檢測。



李金明解釋，「我們國家已經批准的抗原檢測試劑的敏感性在75%-98%，特異性是95%-99%之間。」因為內地疫情防控措施比較好，大部分地區人群的流行率低於百萬分之一。

李金明舉例稱，如果拿敏感性在85%、特異性97%的新冠抗原檢測試劑盒到千萬人口的城市做篩查的話，會得到30萬個陽性的結果。但這30萬個陽性裡只有9個是真的，絕大部分是假陽性；當然檢測是陰性的結果是可靠的。

李金明又稱，如果在一個流行率達到5%的人群去使用85%敏感性、97%特異性的抗原檢測試劑，100個陽性結果中會有約60個是真的，同時漏檢不超過1%。因此李金明建議，抗原檢測應該用在高風險、高流行率的聚集性感染的人群檢測，一般人群不要隨意做抗原檢測。

李金明又指，核酸檢測在方法學上的特異性是100%，即核酸檢測在方法學上面沒有假陽性，所以核酸檢測一直是確定新冠感染的依據，是「金標準」，抗原檢測不能替代核酸檢測。當抗原檢測是陽性的時候，一定要拿核酸檢測去確認；但是核酸檢測是陽性，不管抗原檢測是陰性還是陽性，被檢者都要當做新冠感染者或者確診患者來採取措施。