內地演員直播賣茅台謊稱「灌醉董事長」拿低價　網民批：晚節不保

日前，內地販賣酒的一場直播中，內地演員潘長江推銷茅台虎年生肖酒時，誇口「和茅台董事長認識十幾年了，把他灌醉了給了我定價權。」強調自己拿到最低價，但言論誇張引發熱議。更有內地網民指出，潘長江賣的價格比市場價還高。



3月15日茅台公司回應潘長江拿到公司酒水定價權稱「宣傳不屬實」，並稱潘長江與茅台董事長相識也並非事實。



據了解，日前65歲的內地演員潘長江推銷著茅台虎年生肖酒。他在直播間促銷茅台虎年生肖酒，誇口「我和茅台董事長認識十幾年了，昨晚我把他灌醉了，讓他簽合同給我定價權。」言論誇張，此外內地網民指出，潘長江賣一瓶4999元人民幣，但該瓶虎年生肖酒市場價僅4500元。

對此，茅台回應稱，強調潘長江宣傳不屬實。貴州茅台相關負責人表示，潘長江並未與公司有合作，認識董事長十幾年也並不屬實。潘長江則否認自己有說過「灌醉董事長」這段話，強調直播間的價格都是供應商說的，自己沒有半點虛假宣傳，網民則呼籲徹查。並批評他直播帶貨言論誇張，一直都有虛假宣傳的嫌疑，「晚節不保」。

潘長江因「潘嘎之交」再度爆紅 成直播帶貨新寵

據了解潘長江是知名演員，但他爆紅卻是因為他曾勸人不要直播帶貨，2021年曾岀演《小兵張嘎》的藝人謝孟偉轉戰直播界，擁有一票忠實的粉絲「嘎家軍」，但他卻因為賣假酒引發公眾批評，而資深演員潘長江在與直播間對他「曉以大義」：強調「網上的東西都是虛擬的，我怕你把握不住啊孩子，因為這裏水很深」，



潘長江的一番談話讓嘎子痛哭並表示要「找回初心」，不再帶貨直播。但不久網友就發現潘長江也在直播賣酒，「潘嘎之交」也成為調侃資深前輩假意勸告年輕人，用以取得行業競爭有利地位的一個説法，「潘嘎之交」。被做成各種的短片、梗圖大肆討論。

不過從這樣網路流行詞流行，其實不難發現老牌藝人、演員進入直播間是一種趨勢。日前，在兩岸都有高知名度的64歲台灣演員張晨光在直播間帶貨因網民惡評罵他「演員應該好好演戲」而落淚，曾引發廣大討論。