疫情｜內地增3054宗本土個案逾半來自吉林　過去3日個案破萬宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（15日）內地新增本土確診病例1860宗；另新增本土無症狀感染者1194宗，合共3054宗。14日的本土個案為5154宗，13日的本土個案為2125宗，內地過去3日的本土個案已破萬宗。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有1853宗本土個案，上海有202宗本土個案，河北有277宗本土個案。廣東則有113宗本土個案，其中深圳佔92宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月13日又檢測17名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有50宗，北京有2宗，上海有2宗，四川有6宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1456宗，其中長春市1044宗、吉林市393宗；山東75宗，其中青島市35宗；廣東59宗，其中深圳市55宗、韶關市1宗、珠海市1宗、東莞市1宗、中山市1宗。

天津51宗，河北38宗，遼寧32宗，陝西28宗，浙江23宗，福建23宗，黑龍江15宗，江蘇13宗，重慶11宗，北京9宗，雲南6宗，上海5宗，廣西5宗，甘肅5宗，安徽2宗，貴州2宗，湖北1宗，湖南1宗。另外含53宗由無症狀感染者轉為確診病例（其中吉林21宗，山東21宗，廣東1宗）。

內地新增本土無症狀感染者方面，吉林397宗，其中吉林市376宗；河北239宗，其中廊坊市225宗；上海197宗；山東105宗，其中濱州市33宗、青島市25宗；江蘇60宗；廣東54宗，其中深圳市37宗、東莞市16宗、廣州市1宗。

雲南32宗，廣西20宗，天津17宗，甘肅16宗，福建15宗，遼寧12宗，黑龍江11宗，浙江6宗，安徽5宗，江西3宗，重慶3宗，北京1宗，內蒙古1宗。

深圳口岸17名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月13日又檢測17名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從福田保稅區、深圳灣口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、江門、中山等，一共有50宗，其中深圳佔29宗。

北京方面，昨日新增2宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有2宗新增境外輸入確診病例來自香港。四川方面，昨日有6宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。