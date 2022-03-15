疫情｜杭州順豐速運中轉場49人確診　省郵管局：包裹外包裝安全

浙江杭州市餘杭順豐速運中轉場日前爆疫，至周日（13日）8時杭州本地工作人員已有49人確診新冠肺炎，而國家郵政局派出由局黨組成員、副局長陳凱帶隊的工作組赴浙江指導當地開展疫情處置工作。周二（15日），浙江省郵政管理局副局長王德奔表示，快遞企業落實消殺制度後，包裹外包裝是安全的。



上周三（3日），杭州新增1宗新冠肺炎確診病例，患者在順豐速運餘杭中轉場工作，隨後上周四（10日）至周日8時，當地又陸續新增48宗本土確診病例，患者均在同一中轉場工作。同時，相關疫情亦外溢至湖州德清、嘉興海寧、貴州遵義等地。而期間，工作組赴杭州郵區中心局，對人員健康監測、外包人員管理、郵件消毒以及快件分揀轉運情況進行了實地督導。

周二，浙江召開疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，涉事順豐速運中轉場的主要功能，是對快件進行分揀處理，並不直接與快遞用戶接觸。爆疫後，郵政管理部門立即關停場地，督促順豐安排各地寄往浙江的快件通過其他分撥場地進行中轉，並嚴格按照防控要求進行消殺。而疫情防控指揮中心已向相關快件收件人發出提示短信，省內也已基本完成收件人核酸檢測。截至目前，未有報告顯示有用戶因這批快件造成感染。

王德奔會上表示，對於此次事件所暴露的問題，郵政管理部門將會同疫情防控部門認真總結分析、舉一反三，找到工作漏洞，完善防控措施，督促企業落實主體責任，保障廣大用戶使用快遞服務安全，保障快遞渠道安全暢通。他又強調，快遞企業在落實消殺制度、消毒後採取靜置的情況下，最後送到老百姓手中的快遞包裹外包裝是可以保證安全的，呼籲廣大消費者不用擔憂。