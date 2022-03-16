Omicron｜內地最新診療方案：大多不需過多治療　輕症集中隔離

新冠肺炎疫情流行，為完善新冠肺炎醫療救治工作，國家衛健委和國家中醫藥管理局前日（14日）印發第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》。



新冠肺炎疫情流行，Omicron毒株已取代Delta毒株成為主要流行株，國家衛健委和國家中醫藥管理局修訂新冠肺炎診療方案，印發《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》。

方案根據各地反映「Omicron患者，以無症狀和輕型病例為主，大多不需過多治療，全部患者收治到定點醫院，會佔用大量醫療資源」等意見，完善病例分類收治措施。方案指，輕型病例應實行集中隔離，集中隔離場所不能同時隔離入境者、密切接觸者等人群。隔離期間應對症治療和監測病情，如病情加重，應轉至定點醫院治療。

方案表示，普通、重型、危重病例和有重型高危因素的病例應在定點醫院集中治療，其中重型、危重病例應盡早收入深切治療部治療，有高危且重症傾向的患者也宜收入深切治療部治療。

吉林省目前已建成5家方艙醫院，騰空7家醫療機構，共有救治床位22880張。（新華社）

方案亦優化病例發現和報告程序。核酸檢測增加抗原檢測，提高病例早發現能力，提高疑似病例診斷或排除效率， 要求疑似病例或抗原檢測結果為陽性者，立即進行核酸檢測或閉環轉運至醫療機構進行核酸檢測。檢測結果為陽性者，應集中隔離管理或送至定點醫院治療，並按規定網絡直報。

另外，方案修訂完善中醫治療內容。結合各地臨床經驗，加強中醫療法應用，增加針灸治療內容；結合兒童患者特點，增加兒童中醫治療內容。