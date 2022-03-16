深圳市委書記王偉中：當地面臨外防輸入巨大壓力　防控任務艱鉅

深圳市委書記王偉中昨日（15日）主持召開疫情防控工作調度會，表示深圳作為口岸城市，面臨外防輸入的巨大壓力，防控任務艱鉅，要堅決果斷處置疫情，盡快實現社會面動態清零。

王偉中又到皇崗口岸跨境司機接駁點現場協調指揮中心等地方，詢問供港生活和醫療物資保障情況，表示要全力以赴支援香港抗擊疫情和保障對港物資供應。



內媒《南方日報》報道指，王偉中在疫情防控工作調度會表示，要全面高效開展核酸篩查，快速精準實施流調溯源，嚴格落實分區分級管控措施，強化區域協同防控，堅決切斷疫情傳播渠道。

王偉中又稱，要堅決築牢「外防輸入、內防反彈」嚴密防線，緊盯航空、陸路、水運口岸和人、物、環境同防「四個方向」，進一步強化深港聯防聯控、入境物品和郵件快件防控、打擊偷渡走私等三條防線，堅決阻斷境外疫情輸入渠道。

王偉中又到皇崗口岸跨境司機接駁點現場協調指揮中心、援建項目建設現場、便民核酸檢測點調研，聽取口岸疫情防控工作匯報，並詢問供港生活和醫療物資保障情況。

王偉中強調，要全面落實「全接駁」工作要求，嚴格接駁司機全流程閉環管理，把閉環閉緊閉嚴。要全力以赴支援香港抗擊疫情和保障對港物資供應，加大水路、鐵路運輸力度，千方百計做好貨源儲備等工作，全力保障香港同胞生活物資和醫療物資供應。