有片｜深圳一女子不配合核酸檢測　拒張嘴雙手胸前揮舞欲打人

網傳深圳福田區一女子昨日（15日）不配合核酸檢測，在工作人員採樣時拒絕張嘴，擾攘5分鐘後才成功採樣離開，其後更傳出她患有精神疾病。

福田區梅林街道辦回應稱，該女子確實多次不配合檢測人員工作、耽誤檢測進度，但最後均配合完成，至於網傳她患精神疾病一事，目前尚未有相關醫學證據。



事發於福田區上梅林新村核酸檢測點。目擊者表示，當時現場約有3、40名市民排隊等待檢測，但一名身穿黑衣的女子不肯張嘴，在僵持5分多鐘後，才由另一名檢測人員為她成功採樣，「她確實耽誤了一些時間，有群眾懷疑她有精神方面疾病」。

網傳影片顯示，檢測人員多次要求該名女子抬頭張嘴，她一方面緊閉嘴巴，一方面又催促檢測人員盡快採樣，期間雙手在胸前揮舞。有排隊的市民催促她配合時，該女子卻稱「你配合啊，你在那裏睜眼說瞎話」。

福田區梅林街道辦表示，涉事女子並非第一次不配合檢測，此前核酸檢測時也曾出現不配合的情況，但最後都完成檢測。

關於網傳涉事者疑似患有精神疾病的說法，街道辦工作人員表示，她所在的上梅林新村屬於管控區，由於疫情她暫未就醫，目前尚無其患精神類疾病的醫學證據，「我們的檢測人員非常耐心、也在應對她時有了一些經驗，雖然耽誤一些時間，但她最後還是配合完成了採樣檢測工作」。