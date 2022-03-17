實名舉報央企原高管違紀並致流產　女網民：曾拒約百萬「封口費」

內地女網民「婉婉」早前手持身份證，實名舉報中交一公局集團項目原總經濟師王興利收受賄賂，大搞權色交易，且屢在精神上對她進行摧殘，還致使其多次流產等。然而本月初，她表示自己舉報後反而遭到了謾罵詆毀，隨後輕生，但獲救，3月12日獲救後首次出現在社交平台。案件更多細節近日曝光，據指王男曾勸婉婉不要把事情鬧大，並表示願意付一年的薪水當「封口費」，惟被拒。目前，中國交建紀檢監察部門已介入調查。



據了解，婉婉2020年3月在安徽合肥一次飯局中認識王興利，二人隨後發展為戀人關係，但王隱瞞已婚事實，與女方同居年半並致其懷孕流產，期間還多次言語辱罵甚至暴力毆打對方。去年11月以來，婉婉多次向王的所在企業舉報無果，遂決定在多個社交平台發布影片，手持身份證實名舉報。舉報稱，王涉嫌行賄受賄、瞞報安全生產責任事故、與多名女子有過權色交易、截留巨額公款吃利息等眾多問題。王於去年12月31日被撤職；今年1月10日自己辭職。

據婉婉提供的王興利在企業工作軟件上的對話照片顯示，安全部一員工黃某某曾於去年4月16日稱「項目上出了一起死亡事故，兩起重傷事故，我到現在還在幫項目瞞著這些事，請王總幫幫忙」。王隨後回覆「你諮詢一下應該怎麼出醫藥費，還是要有理有據，第二個情況就不要……」對方則稱「我也就是和您說說，別人沒提過」。

舉報又稱安徽省政府撥付修高速公路的工程款後，王興利與中交一公局的其他領導合謀把錢留在賬戶，吃數億元（人民幣．下同）公款的活期利息。婉婉並出示一張轉賬26萬元的截圖，表示匯款人是個錢姓供應商，為討好王男而轉給她錢，但自己與對方素不相識。她還稱，王利用職務之便收受利益關係人巨額賄賂，其開支和正當收入不符，資金來路不明，除干擾企業招投標秩序，還經常接受宴請，「吃喝嫖賭一條龍」。

婉婉進一步透露，實名舉報後，王興利表示願意付自己一年的薪水，即約100萬元當「封口費」，換取她手中的證據，惟被她拒絕，「我從來沒想過收錢解決」。而對於中交一公局就此事的處理進展，婉婉質疑王沒有受到應有的懲罰，從始至終她只看到普通人事任免，不屬於處分，且她發現王辭職後，其名字出現在與其原單位相關的企業工商變更信息中，還出現在某工程的中標信息中。

她並認為相關處理方式是自查自糾，態度並不公正，強調自己舉報的每一條內容都有證據，但目前仍沒有人去調取，中國交建說會給一個核查結果，但一直還沒出。她更稱，接到舉報後，中交一公局曾以王興利已離職，無權管為由推脫，且沒有將涉嫌受賄的線索移交給紀檢監察機關查處，故她希望更高層級的紀檢監察部門介入。目前，中國交建紀檢監察部門已介入調查。婉婉表示調查工作還在進行中，她暫時不會公開掌握的重要證據。

公開資料顯示，中交一公局是世界500強、大型央企中交集團的旗艦公司，總資產、年新簽合同額、營業收入均逾千億元。然而，其曾因多次違法違規被相關部門行政處罰，包括違反《北京市建設工程施工現場消防安全管理規定》、擅自挖掘城市道路等。今年1月6日，因項目負責人未按規定要求現場履職、未按規定告知安全生產事項兩起違規行為，其一天內被天津市住房和城鄉建設委員會分別處罰款2.9萬元、4.9萬元。