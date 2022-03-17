湖南「土坑酸菜」曝光後4幹部被追責　官媒：整治時不能因噎廢食

日前，央視「3·15晚會」曝光湖南岳陽華容縣、君山區插旗菜業、壇壇俏食品等5家企業酸菜生產出現質量問題，指他們生產的「老壇酸菜」實際是在土坑中醃製，工作人員更光腳下去踩踏，且生產過程添加了過量的防腐劑等。

官方周四（17日）公布，4名幹部因食安監管不力被追責。另官媒評論稱，整治「土坑酸菜」時不能因噎廢食，把「企業+農戶」的代加工合作模式一棍子打死。



相關質量問題曝光後，兩地黨委政府高度重視，迅速展開執法、調查工作，並對存在監管不嚴、履職不力等問題的食品安全監管負責人進行追責問責。

周三（16日）晚，華容縣委常委會研究決定，對華容縣市場監督管理局局長何芳給予停職檢查處理，對華容縣市場監督管理局分管食品安全工作的黨委委員、副局長徐育軍給予免職處理；君山區委常委會研究決定，對君山區市場監督管理局黨委書記、局長萬越給予停職檢查處理，對君山區市場監督管理局分管食品安全工作的黨委委員、副局長戴中華給予免職處理。

據早前報道，在岳陽市華容縣一些農田裏，有很多醃制酸菜的土坑。酸菜醃製3個月後，工人們將酸菜從土坑挖出，然後有的穿著拖鞋，有的光著腳，踩在酸菜上，就連稱量酸菜的磅秤也是直接放到酸菜上，有的甚至一邊抽煙，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。

負責人坦承，這些「土坑酸菜」都是為食品企業代加工的酸菜。而且，「標準化醃制池」都被用來做出口產品，「國內的產品裏有一點樹葉、纖維，頂多罰你一千兩千（人民幣．下同），這個如果到國外去了，至少是罰十萬」。

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央視節目播放後，涉事地市場監管、公安等部門組成聯合執法組，連夜趕赴涉事企業，對所有產品全部就地封存，對企業的相關人員予以控制，對外銷產品立即啟動追溯召回措施，並全面停止農戶土坑醃制行為；組織由市場監管、農業、公安等部門組成的聯合執法隊伍，對全市醃制酸菜生產企業進行全面排查，對市場上的醃制酸菜產品開展全面溯源調查，防止不合格產品流入市場。

而在湖南插旗菜業的官網上，在合作夥伴一欄指出，與康師傅、統一、肯德基、麥當勞等一大批知名企業建立了產品代加工和原料直供等方面的戰略合作關係。

對此，統一集團發布聲明，表示立即停止湖南錦瑞公司的供應商資格，並封存了相關酸菜包；而湖南插旗公司在最近五年內已不再是酸菜包原料的供應商。康師傅也稱，湖南插旗菜業有限公司向江門、武漢、西安、新疆共4家工廠提供酸菜，康師傅已終止其供應商資格，取消一切合作，並啟動對相關產品的下架回收。

對於事件，共青團北京市委機關報《北京青年報》評論指出，涉事地對「土坑酸菜」不能止於查封、追責，而是應該以建設性理念進行整治規範。簡言之，既要填上「土坑酸菜」違法的「坑」，又要給出規範發展的引路措施。

其解釋，「企業+農戶」的食品生產代加工模式本身並沒有問題，在不少地方也有成功的範例，透過收購農戶初級加工的酸菜產品，這既能節約企業的場地設施資源，擴大企業的產能，又能扶持當地的芥菜種植，帶動農民就業，促進農民增收，可謂多贏之舉。

因此，在整治「土坑酸菜」時不能因噎廢食，把該模式一棍子打死，而是要幫助企業和農戶建立規範合作制度，按照《食品安全法》和食品安全標準的要求梳理酸菜醃製、貯存、收購、運輸、再加工的全流程，指導督促農戶建設符合標準的醃製池，改善醃製環境，遵循操作步驟，守住食品安全底線，摒棄不安全不衛生行為。