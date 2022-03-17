相聲演員諷國足吃海參「看著渾身刺其實挺軟的」　網民：分析透徹

繼內地喜劇表演藝術家鞏漢林，批評中國足球「完全給中國人丟臉」，引發包括國足前隊長馮瀟霆在內的眾多球員不滿，並紛紛發文回應後，昨日（16日），相聲演員馮鞏調侃國足「吃海參」，再引人關注。



馮鞏早前錄製的一條短片昨日登上微博熱搜榜首，馮鞏在片中說到，運動成績和美食是掛鉤的，谷愛凌拿金牌因為愛吃餡餅，餡餅的顏色和金牌一樣；中國女足愛吃麵，因為她們知道要給中國人爭點面兒；而男足愛吃海參，看上去渾身是刺，「其實挺軟的」。

短片內容再次引起廣大網民共鳴，「總結到位，分析透徹」、「馮鞏老師，會說話您就多說點」、「很難不支持啊」、「球踢的窩囊，還和小品圈鬥嘴，就讓你見識見識」。

惟知名足球評論員董路對此發文回擊稱，「國足的流量，真香吧！一個海參的虛假傳說，一個網上到處都是的爛梗，還當包袱使活呢。當年春晚小品就經常抄網上的段子，咯吱人笑，現在拍段子，依然如此，真沒長進啊。」

及至今日（17日），話題「嘲諷中國足球也該有底線」、「請支持低谷中的國足」等登上微博熱搜榜，官媒「中新網」發表評論指，在過去的十幾年中，中國男足在各類比賽中屢嘗敗績，許多球迷已習以為常，但大年初一負於越南的比賽還是點燃了他們的怒火，球員在場上展現出的精神面貌才是球迷憤怒的根源，而這也是中國男足目前最急需解決的問題，「球員們要捫心自問：我是否每場比賽都盡了全力？」

據早前報道，鞏漢林於今年兩會期間發表呼籲多鼓勵宣傳勞動模範的建議，但其提及中國足球「完全給中國人丟臉」。國足前隊長馮瀟霆對此發表長文回應，「批評和指責很容易，認識自己很難，中國足球要提升需要的是實幹家，而不是鍵盤俠。」其後，官媒「人民網」批評稱，恐怕是中國足球運動員過於「玻璃心」了。